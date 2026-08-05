Halo: Campaign Evolved es el más reciente proyecto de la icónica franquicia de ciencia ficción, y se espera que sirva como base para los próximos juegos. A pesar de que su lanzamiento oficial apenas tuvo lugar a finales del mes pasado, parece que su estudio desarrollador acaba de sufrir despidos importantes.

Aunque aún hay muchas preguntas en el aire, múltiples empleados de Halo Studios revelaron que perdieron su puesto de trabajo en la compañía. Se desconoce si estos recortes forman parte de los despidos planificados por XBOX o si son una consecuencia directa del rendimiento comercial del remake.

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Halo Studios sufre despidos y pierde a miembros importantes del equipo

Tal como descubrió el creador de contenido Rebs Gaming (vía Insider-Gaming), en las últimas horas surgieron varias publicaciones en LinkedIn que confirman que trabajadores de alto perfil de la compañía perdieron sus puestos de empleo. Por ahora, se desconoce el número de personas afectadas por los recientes despidos.

Una de las personalidades que ya no forma parte de Halo Studios es Nick Treitman, quien se desempeñó como productor. “Tras trabajar por 6 años y medio en Halo y después de esquivar otras tantas rondas de despidos, finalmente me alcanzó la realidad. Siento un gran cariño por Halo y por la gente del estudio, pero esta es la dura realidad que atraviesa la industria hoy en día”, afirmó en un post en su cuenta personal.

Paul Morris, quien fue un scrum master en Halo Studios, también utilizó su perfil de LinkedIn para informar que perdió su empleo, aunque vale la pena destacar que él era un contratista. “Hoy me enteré de que mi etapa en Halo Studios llegará a su fin tras el exitoso lanzamiento de nuestro último juego, Halo: Campaign Evolved”, comentó.

El ingeniero de software Caleb Lawrence no hizo un anuncio público al respecto, pero cambió su foto de perfil para informar que está en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, lo que sugiere que también fue despedido.

Por ahora, se desconoce si hubo despidos masivos en el interior de la compañía, pues estos son los únicos empleados que revelaron o sugirieron que perdieron su puesto de trabajo en las últimas horas. Es probable que más desarrolladores hablen al respecto en caso de que haya más bajas.

Al momento de la publicación de este artículo, ni Halo Studios ni XBOX se han pronunciado sobre los reportes. Deberemos esperar para conocer la escala real de los recientes recortes de personal.

Empleados de Halo Studios reportan que fueron despedidos

Halo: Campaign Evolved fue un fracaso en PlayStation 5

Esta semana, el creador de contenido Rebs Gaming reveló que, según sus fuentes, Halo: Campaign Evolved enfrentó numerosos contratiempos y problemas durante el desarrollo. El principal inconveniente es que el proyecto estaba muy avanzado en su producción cuando se decidió cambiar el motor gráfico.

De acuerdo con el reporte extraoficial, esa decisión de último minuto obligó al equipo a comenzar desde 0, lo que provocó que los desarrolladores tuvieran que soportar largos periodos de trabajo para cumplir con los plazos y las metas internas. Se dice que estas complicaciones también provocaron la cancelación de un proyecto multijugador.

Por ahora, Microsoft guarda silencio sobre ese tema. También es un misterio si Halo: Campaign Evolved cumplió con las expectativas comerciales de la compañía estadounidense.

El remake representó el debut de la franquicia en PlayStation 5, lo que fue una decisión controversial. Parece que la apuesta multiplataforma fue un fracaso absoluto, pues un reporte de Rhys Elliott reveló que el FPS sólo vendió alrededor de 351,000 unidades en la consola de Sony.

Se desconoce si eso es lo que esperaba XBOX, pero todo parece indicar que el desempeño comercial del remake en PlayStation estuvo por debajo de las expectativas. En forma de comparación, el mismo informe revela que los ports para PS4 y PS5 de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 vendieron 11 millones de unidades en conjunto.

A finales de julio, el analista Mat Piscatella de Circana reveló que sólo 1% de la base total de usuarios de PS5 jugaron Halo: Campaign Evolved durante el día de lanzamiento.

Asha Sharma y su equipo apostarán de nuevo por las exclusividades, así que es probable que Halo: Campaign Evolved sea el último proyecto de la franquicia que vea la luz del día en PS5.

Halo: Campaign Evolved habría sido un gran fracaso en PS5

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