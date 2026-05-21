Fortnite Crew es un servicio de suscripción con el que Epic Games ofrece diferentes beneficios para los fanáticos de su Battle Royale. Actualmente, sus suscriptores lo aprovechan para recibir diferentes Pases de Batalla, skins exclusivas y PaVos sin cargo adicional; sin embargo, el servicio de Fortnite pronto se pondrá mejor según un rumor.

Lo que pasa es que de acuerdo con información de HypeX, uno de los filtradores más conocidos de Fortnite, Disney+ pronto será parte de la suscripción de Fortnite Crew. Según sus fuentes, este anuncio se hará “pronto”.

Esta información viene ya que encontró referencias a esta colaboración en los archivos de Fortnite: “Confirma tu usuario de Epic y canjea tu beneficio de Crew de Disney Plus”

FORTNITE CREW WILL SOON INCLUDE DISNEY+



ANNOUNCEMENT SOON → "Confirm your Epic user and redeem your Crew Benefit from Disney Plus" pic.twitter.com/fqMQmxZXDZ — HYPEX (@HYPEX) May 21, 2026

Cabe mencionar que, por el momento, se desconoce si este beneficio también aplicará para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Recordemos que el servicio de Microsoft te da acceso a Fortnite Crew en su máximo nivel.

Estaremos al pendiente y te informaremos si este rumor se hace oficial.

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Usuarios están preocupados por el rumor de Fortnite Crew

Si bien que Fortnite Crew mejore sería una buena noticia, la realidad es que este rumor puso nerviosos a los jugadores, por una buena razón.

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En los últimos años varios servicios de videojuegos han subido de precio, cosa que no ha sucedido con Fortnite Crew. Considerando que los PaVos se volvieron más caros hace meses, muchos usuarios están preocupados por lo que esto significa para el futuro de Fortnite Crew.

A lo que vamos es que los usuarios creen que esta medida buscaría suavizar un incremento de precio de Fortnite Crew. Dicho esto, si tenemos en cuenta que Disney es inversionista de Epic Games, también podría ser una forma de promocionar el servicio al dar acceso a su versión con anuncios.

¿Qué es Disney+?

Disney+ es la plataforma de streaming por suscripción de Disney que reúne en un solo lugar películas, series, documentales, especiales y contenido exclusivo de algunas de las franquicias más populares del entretenimiento. Dentro de su catálogo destacan producciones de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y Disney, además de estrenos originales creados específicamente para el servicio.

La plataforma permite ver contenido en distintos dispositivos, descargar títulos para disfrutarlos sin conexión y crear perfiles personalizados para toda la familia. Con una mezcla de clásicos, estrenos recientes y series originales, Disney+ se ha convertido en una de las opciones más populares para quienes buscan entretenimiento bajo demanda, especialmente para fans de sagas como el Universo Cinematográfico de Marvel o series ambientadas en la galaxia de Star Wars.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Te gustaría que Disney+ se sumara a Fortnite Crew aunque subiera de precio? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.

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