¿Tienes problemas para iniciar sesión en PlayStation? ¿Enfrentas dificultades para unirte a partidas online en tus videojuegos favoritos? Tranquilo, pues el problema no está en tu Internet. Resulta que los servidores de PSN actualmente experimentan interrupciones, y son muchos los usuarios afectados.

Se desconoce el alcance de la falla, pero Sony ya reconoció el error técnico y prometió que trabaja en una solución; sin embargo, los jugadores pierden la paciencia y expresan su preocupación en redes sociales.

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Servidores de PSN en PlayStation se caen y causan interrupciones

Durante la tarde del 21 de mayo de 2026, algunos jugadores empezaron a denunciar mediante redes sociales y foros que tenían problemas para iniciar sesión en sus cuentas de PlayStation Network. Al parecer, los inconvenientes afectan a los usuarios de PS4, PS5 y otros dispositivos de la compañía.

Las interrupciones comenzaron alrededor de las 2:00 PM de este jueves, de acuerdo con la gráfica de la plataforma Downdetector. En Estados Unidos se registraron casi 4000 reportes de fallas en un lapso de 2 horas, lo que parece demostrar que se trata de un error generalizado.

Por su parte, en México, España, Chile, Argentina y más países también hay informes de problemas técnicos por parte de los jugadores. Por ahora, se desconoce el alcance de los inconvenientes, pero es justo asumir que impacta negativamente a la mayoría de las regiones en las que está disponible el servicio en línea de Sony.

Se registraron miles de reportes de fallas sobre la PlayStation Network durante el jueves 21 de mayo

Al respecto, la compañía japonesa reconoció públicamente la situación. Mediante su sitio web de soporte, confirmó que los jugadores de PS3, PS4, PS5 y PS Vita podrían tener dificultades para iniciar sesión en sus perfiles personales o crear una cuenta nueva. Prometió que ya trabaja para resolver el problema lo más pronto posible y agradeció la paciencia de la comunidad.

Dicho esto, Sony aún no comparte detalles sobre lo que causó la interrupción de los servicios de PSN en primer lugar. Según la página oficial de la empresa, el error inició a las 2:24 PM del 21 de mayo.

Nosotros iniciamos sesión en PS5 sin problema, lo que parece sugerir que el servicio empieza a recuperarse poco a poco. Tenemos la esperanza de que todos los jugadores puedan acceder a sus perfiles sin mayores complicaciones durante las próximas horas.

Sony confirma que la PSN experimenta problemas técnicos

Las cuentas de PSN podrían estar en riesgo

La última gran interrupción de la PlayStation Network ocurrió en febrero de 2025, cuando los servicios online estuvieron desactivados durante casi un día completo en todo el mundo. También la PSN se cayó a finales de marzo de 2026, aunque en esa ocasión la falla sólo duró un par de horas.

Es entendible que los servidores sufran interrupciones esporádicas de vez en cuando, pero llama la atención que este incidente ocurrió la misma semana en la que empezaron a surgir reportes que señalan que las cuentas de los jugadores de PlayStation podrían estar en riesgo debido a una supuesta brecha de seguridad.

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De acuerdo con los reportes, los hackers pueden robar las cuentas de los usuarios de PSN con información básica, como el ID público y un dato de transacción de una compra online. A pesar de la preocupación de la comunidad, Sony aún no se pronuncia públicamente sobre el asunto.

Pero dinos, ¿tuviste problemas para iniciar sesión en PS4 o PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

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