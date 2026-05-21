Decir que GTA VI es el juego más esperado de 2026 es quedarse corto, razón por la que la posibilidad de ver otro retraso asusta a miles de jugadores. En medio de rumores y supuestos informes que dan cuenta de un posible cambio de planes, los dueños de Rockstar Games ofrecieron tranquilidad a los fans. Eso sí, también hay una mala noticia.

Tal como se tenía previsto, Take-Two Interactive, compañía matriz del estudio desarrollador a cargo del proyecto, celebró su más reciente conferencia telefónica correspondiente a los resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2026.

Naturalmente, decenas de fanáticos tenían la mira puesta en el reporte y esperaban que se compartiera más información sobre Grand Theft Auto VI. Del lado positivo, la compañía reafirmó la fecha de lanzamiento, pero el punto negativo es que los jugadores deberán esperar aún más para conocer nuevos detalles.

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GTA VI debutará el 19 de noviembre, pero la preventa aún está lejos

Esta semana, surgió un rumor viral que preocupó a los fanáticos. Este supuesto informe provino de 4Chan, un foro de Internet que se caracteriza por ser muy poco confiable. Aun así, la publicación de un usuario que afirmó que el título de mundo abierto moverá su debut hasta 2027 asustó a un gran sector de la comunidad.

Afortunadamente, los fans pueden respirar con tranquilidad. En declaraciones para IGN, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, enfatizó que Grand Theft Auto VI no sufrirá otro retraso. “He dicho por un tiempo que la fecha de lanzamiento es el 19 de noviembre. Obviamente, lo reiteramos hoy, así que estamos muy satisfechos”, comentó.

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Los fans estarán felices de saber que, al menos por ahora, los planes continúan según lo previsto. Pero, ¿cuándo se compartirá el esperado trailer 3? ¿Y qué sucede con la preventa? ¿Cuánto costará la nueva entrega? Estas y otras preguntas siguen sin respuesta, y los jugadores deberán esperar semanas para obtener nuevos detalles.

En meses previos, la compañía matriz de Rockstar Games enfatizó que el marketing comenzará en algún punto del verano. Nueva información señala que la publicidad de GTA VI apelará a las nuevas audiencias y que las campañas promocionales serán muy diferentes a lo visto en su momento con Grand Theft Auto V.

Tristemente, es poco probable que en las próximas semanas haya información sobre el videojuego protagonizado por Jason y Lucia. Strauss Zelnick sugirió que las preordenes y el lanzamiento del nuevo trailer coincidirán con el inicio del marketing, por lo que los jugadores deberán esperar como mínimo hasta finales del siguiente mes.

“El verano técnicamente comienza hasta finales de junio, lo que significa que el marketing no arrancará de manera inminente (…) Así que las próximas semanas no creo que sea verano todavía, pero cuando ya lo sea, Rockstar espera iniciar con la publicidad de GTA VI”.

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Grand Theft Auto VI generará ingresos multimillonarios

De acuerdo con Jason Schreier, Strauss Zelnick confesó desconocer de dónde provino el rumor que indicaba que las reservas de Best Buy iniciarían el pasado 18 de mayo. El jefe de Take-Two Interactive señaló que las preordenes suelen iniciar justo cuando comienza la campaña de promoción, y en este caso será durante el verano.

En la conferencia telefónica, el directivo reconoció que, a pesar de que Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados, aún deben invertir dinero y recursos en una campaña de marketing para garantizar que la mayor cantidad de personas conozcan el proyecto.

“Creo que, sin importar cuán grande sea una franquicia, los consumidores necesitan interactuar con ella antes de su lanzamiento. Y creo que la industria cinematográfica también refleja eso (…) El marketing todavía es una parte importante de cualquier estreno de entretenimiento”.

GTA VI se perfila para ser un enorme éxito comercial

Finalmente, Strauss Zelnick comentó que la compañía espera que durante el año fiscal 2027 se alcancen niveles récord de rendimiento operativo gracias, en gran medida, al lanzamiento de GTA VI. La organización prevé alcanzar ingresos de hasta $8200 millones de dólares durante el ejercicio de 2027, un aumento de 20% con respecto al periodo anterior.

Pero dinos, ¿esperas la nueva entrega de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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