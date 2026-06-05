El Summer Game Fest 2026 no se detiene, y tampoco las sorpresas. Durante la transmisión en vivo, tuvimos el primer adelanto oficial de SAW: Genesis, el próximo videojuego inspirado en la saga de películas. Ya conocemos los primeros detalles de esta aterradora propuesta de acción y terror.

Video relacionado: Grandes franquicias de terror - Del Peor al Mejor

SAW: Genesis muestra su propuesta multijugador

A diferencia de los títulos clásicos de la franquicia, este proyecto presenta un concepto muy diferente que recuerda más a Dead by Daylight, Halloween: The Game y otras experiencias asimétricas. Y aunque la fecha de lanzamiento permanece como un misterio, el trailer confirma que los fans podrán jugarlo antes del estreno.

Aunque en el fondo pudimos escuchar la icónica voz de Jigsaw, este título se ambienta un siglo antes de los acontecimientos de las películas. La historia pasa a un segundo plano, pues estamos ante un videojuego multijugador asimétrico 3vs1 en el que 3 jugadores deberán trabajar en equipo, resolver acertijos y escapar de un laberinto lleno de trampas para sobrevivir de un asesino.

SAW: Genesis es obra de Broken Mirror Games y Anshar Studios, y llama la atención que Bloober Team, el estudio responsable del remake de Silent Hill 2, se encargará de la distribución. Tristemente, la fecha de lanzamiento es todo un misterio y, al momento de escribir este artículo, sólo se confirmó una versión para PC.

Aunque se desconoce cuándo estará disponible esta experiencia multijugador, los desarrolladores confirmaron que los fans de la franquicia podrán jugar antes del estreno. Y es que las personas interesados ya tienen la oportunidad de inscribirse para formar parte de la próxima sesión de prueba, que aún carece de una fecha.

SAW: Genesis es el nuevo videojuego multijugador de la franquicia cinematográfica

¿Qué es SAW: Genesis?

De acuerdo con la información oficial, SAW: Genesis presentará escenarios que se generarán proceduralmente, lo que significa que las rutas cambiarán con cada partida. Esto evitará que las sesiones se sientan iguales, pues no hay un plan concreto a seguir y los jugadores deberán permanecer atentos en todo momento.

Las trampas estarán inspiradas en los retos mortales que aparecen en las películas de Lionsgate. Y sí, colaborar con los compañeros y aprovechar cada segundo es clave para sobrevivir.

A continuación, puedes ver el primer adelanto de este videojuego de terror:

Pero dinos, ¿te emocionó la confirmación de este juego? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con el Summer Game Fest 2026 si visitas esta página.

Fuente