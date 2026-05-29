Después de años de silencio y rumores interminables, Persona 6 volvió a convertirse en tendencia gracias a una nueva filtración que ya tiene emocionados a los fans de ATLUS. Esta vez no se trata de simples rumores o supuestos insiders: imágenes de aparentes documentos internos de diseño comenzaron a circular en foros chinos y redes sociales, mostrando lo que podrían ser los primeros detalles reales del esperado RPG.

Las capturas rápidamente llegaron a sitios como ResetEra (ahí puedes checarlos) y otras comunidades dedicadas a Persona, donde jugadores comenzaron a analizar cada detalle cuadro por cuadro en busca de pistas sobre la nueva entrega de la franquicia.

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Las filtraciones de Persona 6 mostrarían a sus posibles protagonistas

Entre las imágenes filtradas aparece un personaje masculino rubio con corte tipo bowl cut, quien sería aparentemente el protagonista principal de Persona 6. Otra ilustración lo muestra mirando por la ventana de un tren o autobús en una escena con fuerte estilo melancólico, algo muy característico de la saga de ATLUS.

También apareció una chica de cabello oscuro con puntas rojas que acompaña al protagonista en varias imágenes. Algunos fans creen que podría tratarse de una segunda protagonista seleccionable, mientras otros piensan que será la compañera principal de la historia.

Como suele pasar con Persona, los diseños comenzaron a generar todo tipo de teorías en redes sociales, especialmente porque muchos jugadores consideran que ATLUS siempre utiliza la estética y personalidad de sus protagonistas para reflejar el tono central de cada juego.

Persona 6 (rumores)

- Lanzamiento previsto: septiembre de 2027

- Yokohama sería el escenario principal

- El protagonista sería el chico rubio

- La mascota se llamaría “Nilfer”

- Diseños de Soejima adaptados por un nuevo artista

- Habría VTubers dentro del universo del juego

-… pic.twitter.com/6LKZ0Fg0vl — ReingStation (@ReignStation) May 28, 2026

Fans creen haber encontrado nombres de personajes y hasta la ciudad del juego

La filtración también incluye una supuesta lista de archivos internos con nombres de personajes escritos en japonés. Entre ellos aparecen nombres como Kujo Inko, Karaki Toma, Ogami Renji, Nishiura Akari y Engoku Hana.

Además, los documentos mencionan a una criatura llamada Nilfer, que muchos ya identifican como el clásico personaje mascota que suele acompañar cada entrega de Persona, siguiendo la tradición de Teddie en Persona 4 o Morgana en Persona 5.

Otro detalle que llamó muchísimo la atención es una ilustración conceptual de una estación de tren que algunos usuarios creen reconocer como Sakuragicho, una famosa zona ubicada en Yokohama, Japón. Si esto resulta verdadero, podría revelar parcialmente la nueva ciudad donde se desarrollará el RPG.

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Atlus todavía guarda silencio sobre Persona 6

Hasta ahora, ATLUS no ha reaccionado oficialmente a las filtraciones, por lo que toda la información debe tomarse como rumor. Sin embargo, muchos fans creen que el momento no es coincidencia.

2026 marca el aniversario número 30 de Persona, y ATLUS ya realiza celebraciones y eventos especiales alrededor del mundo. Debido a eso, la comunidad sospecha que un anuncio oficial de Persona 6 podría ocurrir próximamente como parte de los festejos.

Mientras tanto, los seguidores de la saga ya comenzaron a teorizar sobre la temática, colores, música y posibles conexiones narrativas que tendría esta nueva entrega, demostrando que la expectativa por Persona 6 sigue siendo gigantesca incluso después de tantos años de espera.

¿Qué opinas sobre esta filtración? ¿Estás emocionado por lo que y SEGA están preparando con Persona 6? Cuéntanos en los comentarios.

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