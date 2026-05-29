Los jugadores de Fortnite tendrán una nueva oportunidad para conseguir recompensas completamente gratis este fin de semana. Epic Games anunció oficialmente el primer Día de la Comunidad del popular Battle Royale, un evento especial que estará disponible únicamente el sábado 30 de mayo y que incluirá cosméticos gratuitos, objetos raros que nunca habían sido lanzados y hasta un teaser de la próxima temporada del juego.

La iniciativa busca celebrar a la comunidad de Fortnite con contenido exclusivo y actividades limitadas por tiempo, por lo que miles de jugadores ya se preparan para iniciar sesión y desbloquear los regalos antes de que desaparezcan. Además, algunos de los objetos que se entregarán gratis llevaban años escondidos en los archivos del juego sin haber sido publicados oficialmente.

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Fortnite regalará cosméticos gratis solo por iniciar sesión

Epic confirmó que todos los jugadores que entren a Fortnite entre el 30 y el 31 de mayo recibirán automáticamente el diseño para armas Reflector Wrap y el paraguas Community Brella. El primero es particularmente llamativo porque originalmente apareció en los archivos del juego en 2020 como parte del set de Silver Surfer, aunque nunca llegó a estar disponible para los usuarios.

Por otra parte, el Community Brella es un nuevo planeador negro con un diseño que recuerda al famoso paraguas One Shot inspirado en John Wick. Además, incluirá un estilo alternativo adicional para personalizarlo aún más.

Los usuarios que tengan el Pase de Batalla activo —ya sea comprado con V-Bucks o mediante Fortnite Crew— también recibirán una variante exclusiva de The Foundation (Reforged), mostrando al personaje con un look formal y corbata.

También habrá recompensas especiales para quienes consigan una victoria

El Community Day no solo recompensará a quienes inicien sesión. Epic Games también confirmó un paquete adicional de objetos gratuitos para los jugadores que logren ganar una partida de Battle Royale durante el evento.

Entre las recompensas se encuentran el pico Lemmie Axe, el diseño para armas Space Blaster Wrap y el accesorio mochilero Loons Back Bling. Este último ha llamado especialmente la atención de la comunidad porque pertenece a un cosmético filtrado desde 2019 relacionado con Brilliant Bomber, una skin que jamás fue lanzada oficialmente.

La compañía también preparó recompensas vía Twitch Drops. Los jugadores podrán conseguir accesorios del paquete Metal Menace viendo streamers de Fortnite en Twitch durante el evento. Quienes desbloqueen estos objetos incluso podrán comprar el bundle completo con descuento cuando vuelva a la tienda.

Fortnite también tendrá cambios especiales en el gameplay y un adelanto de la próxima temporada

Además de los regalos gratis, el Día de la Comunidad incluirá modificaciones temporales en las partidas de Battle Royale. Epic Games adelantó que habrá armas especiales, cofres azules repartidos por todo el mapa y objetos únicos como pistolas de fuegos artificiales, finger guns y pizza mejorada.

El evento también contará con una Power Hour especial que se realizará el 30 de mayo y cambiará radicalmente las partidas durante una hora. Todos los jugadores aparecerán con un arma Cube Rifle, una Infinity Blade y autorreanimación desde el inicio del combate.

Lo más interesante es que Epic Games aprovechará esta celebración para mostrar el primer teaser importante del evento final de la Temporada 2 y de Chapter 7 Season 3, contenido que comenzará oficialmente el próximo 6 de junio. Todo apunta a que Fortnite prepara uno de los cambios más importantes del año y el Community Day será apenas el inicio.

Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlacepara ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.

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