Call of Duty: Modern Warfare 4 promete ser lo que muchos fans esperan tras los recientes altibajos de la franquicia. Lo que Activision e Infinity Ward han mostrado hasta ahora genera confianza en la comunidad, pero aún hay un detalle que preocupa a bastantes jugadores: el tipo de colaboraciones y skins que tendrá la nueva entrega.

Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone recibieron duras críticas por su contenido cosmético, que rompía la estética y la temática militar de la saga. Esto hizo reflexionar a Activision, que hizo cambios en su estrategia para el debut de Black Ops 7.

Ahora que Modern Warfare 4 es una realidad, el estudio reafirmó que se mantendrá alejado de las colaboraciones extrañas y las skins ridículas, por lo que sólo ofrecerá contenido realista que encaje a la perfección con la ambientación de la nueva entrega.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 se alejará de las skins y las colaboraciones polémicas

La estrategia de contenido para Call of Duty: Modern Warfare 4 será similar al de entregas pasadas de la franquicia, pues Infinity Ward ya trabaja en atractivo contenido cosmético y en colaboraciones especiales para el FPS.

La gran diferencia es que la desarrolladora se guiará por las nuevas pautas que surgieron tras las críticas de la comunidad. Por ello, sólo apostará por skins y colaboraciones que hagan sentido en el mundo del juego y respeten su temática militar.

Por medio de sus redes sociales, Infinity Ward prometió que cada contenido cosmético será realista, por lo que no romperá la inmersión que ofrecerá Modern Warfare 4 a los jugadores. El estudio se concentrará aún más en el aspecto realista de los skins, pues Black Ops 7 aún se quedó a medias en este sentido.

“Cada aspecto de Modern Warfare 4 está anclado en la narrativa del juego. Cada característica, cada decisión debe sentirse auténtica respecto a lo que es Modern Warfare, y eso incluye cosméticos y colaboraciones", escribió Infinity Ward. “Estamos comprometidos a mantenerlo realista y transparente, y queremos escuchar de ti qué te gustaría ver en nuestro juego”.

La nueva entrega evitará polémicas con su contenido cosmético

Por ahora, la compañía no ha confirmado ninguna colaboración ni ha ofrecido un vistazo a la primera ronda de contenido que estará disponible en el FPS. Tendremos que esperar un poco más para conocerlo, pues seguramente el título formará parte de la temporada de anuncios que inicia la próxima semana.

Call of Duty: Modern Warfare 4 debutará el próximo 23 de octubre para PS5, Xbox Series X|S y PC. Su llegada representará el regreso de la franquicia a las consolas de Nintendo, pues también tendrá un port para Switch 2.

Un nuevo enfoque para el contenido cosmético de Call of Duty

El punto de quiebre para Activision y los fans de Call of Duty fue la llegada de Call of Duty: Black Ops 7. Para ese entonces, la compañía ya había recibido infinidad de quejas sobre su estrategia de contenido cosmético y colaboraciones para la franquicia.

Beavis, Butthead, Seth Rogen, Snoop Dogg, Lionel Messi y más personajes se unieron a las partidas en crossovers que, para la mayoría de los jugadores, no tenían sentido. Ante esto, Yale Miller, director sénior de producción en Treyarch, reveló que cancelaron varias colaboraciones con grandes franquicias debido a la reacción negativa de los jugadores.

Incluso, Activision recibió críticas por parte de los desarrolladores de Battlefield 6, que prometió sólo skins que honraran el universo bélico de la saga. Al parecer, Call of Duty: Modern Warfare 4 será la entrega que haga realidad su nuevo enfoque en cuanto a contenido cosmético.

Este tipo de skins son cosa del pasado en Call of Duty

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