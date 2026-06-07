El XBOX Games Showcase 2026 reservó un lugar para un favoritos de los jugadores: Sea of Thieves. El título de piratas de Rare sigue más que activo y aún tiene más aventuras en camino para toda su comunidad. Durante el evento pudimos ver un adelanto de lo que viene en camino, y se trata de una de las actualizaciones gratuitas más ambiciosas que ha recibido el título hasta ahora.

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Custom Seas te dejará crear modos de juego personalizados en Sea of Thieves

La comunidad de Sea of Thieves no para de crecer, así que Rare pensó en una forma de ofrecer más opciones de juego a todos los apasionados de su mundo pirata. El juego se acerca a su Temporada 20, que llegará cargada de novedades muy interesantes, como Custom Seas.

Se trata de un agregado que permitirá a los usuarios crear modos multijugador personalizados, con reglas y objetivos diferentes. De esta forma, podrán encontrar nuevas maneras de pasar el rato en compañía de sus mejores tripulantes.

Custom Seas llegará más pronto de lo que muchos esperan, pues estará disponible en Sea of Thieves el próximo 18 de junio. Se lanzará como una actualización gratuita para los usuarios de todas las plataformas. Abajo está su primer trailer:

“Desde organizar encuentros con varias tripulaciones y crear modos de juego competitivos, hasta simplemente tomar impresionantes capturas de pantalla con una cámara libre, ¡la Temporada 20 invita a todos los piratas a disfrutar de la sesión de Sea of ​​Thieves de sus sueños con Custom Seas! “, dice la descripción del contenido.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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