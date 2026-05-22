Uno de los desastres más grandes en la historia de los videojuegos fue el lanzamiento de Cyberpunk 2077. La expectativa por la obra de CD Projekt estaba en todo lo alto después de lo que lograron The Witcher: Wild Hunt.

Los fans y la industria misma esperaban un juego de época, pero fue todo lo contrario. Un debut plagado de bugs y errores, crasheos, rembolsos, todo como resultado de malas decisiones.

Al final, el estudio polaco encontró la redención y el juego demostró ser muy bueno. Fue una oportunidad para aprender y la lección, aunque dura, se registró en el equipo de desarrollo pues aseguran que no repetirán los mismos errores para su siguiente juego y posteriores.

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CD Projekt aprendió la lección con Cyberpunk 2077 y no repetirán los mismos errores con The Witcher IV

En 2020, CD Projekt estuvo a punto de ser la compañía de videojuegos más valiosa de Europa, superando a Ubisoft. Sin embargo, el desastre de Cyberpunk 2077 lo impidió y la empresa tuvo que remontar.

Ahora, hay varios proyectos en desarrollo, entre ellos una secuela del polémico RPG, pero la siguiente escala es The Witcher IV, la nueva entrega de la franquicia que los llevó a la cima.

Aunque el proyecto va por buen camino, el estado de alerta se mantiene tras el trauma provocado por Cyberpunk 2077.

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Pese a ello, hay confianza en CD Projekt y sus equipos pues aprendieron la lección, por la mala eso sí. Durante su participación en un evento, Jarosław Ruciński, compilador técnico del estudio polaco, habló sobre el aprendizaje de los desarrolladores tras el mal trago de Cyberpunk 2077.

De acuerdo con el creativo, ahora los equipos encargados de cada juego tienen metas internas más realistas y divididas en fases. Ya no se piensa en el lanzamiento, sino en avanzar por cada parte del proceso y verificar que todo salió bien.

En ese sentido, el desarrollador reveló:

“Cualquier proyecto, cualquier juego pasa por estados de desarrollo, y ahora mismo, cada fase termina con una puerta. Parte de los requisitos para pasar esa puerta es la documentación, que antes no era así. Si un equipo que trabaja en The Witcher encuentra una solución a un problema específico, el equipo de Cyberpunk puede verlo, beneficiarse de ello y llevarlo a su propio código".

¿Cuándo debutará The Witcher IV?

The Witcher IV es, hoy por hoy, uno de los juegos más esperados y las expectativas, de nueva cuenta, están por todo lo alto.

Tras el final del proceso de desarrollo y soporte para Cyberpunk 2077, cientos de desarrolladores pasaron a trabajar en el RPG medieval protagonizado por Ciri.

Según los reportes de CD Projekt, en este momento es prioridad el lanzamiento de la nueva entrega de esta franquicia.

Aunque no hay una ventana de lanzamiento, se espera que The Witcher IV debute en algún momento de 2027.

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