Como parte de su informe financiero, la compañía dueña de Rockstar y Grand Theft Auto, Take-Two Interactive, actualizó las cifras de ventas de sus títulos estrella y con ello hoy sabemos que Red Dead Redemption 2 ya dejó atrás a uno de los exponentes más recordados de la primera década del actual milenio: el legendario Wii Sports, en la lista de videojuegos más vendidos de todos los tiempos.

Los juegos de Rockstar trimestre tras trimestre aumentan sus cifras de ventas gracias a que se trata de experiencias con mucho valor de rejugabilidad por su apartado multijugador, o su contenido nuevo que se añade a través de actualizaciones o simplemente porque ofrece una experiencia en solitario muy buena.

Red Dead Redemption 2 ya vendió más que Wii Sports

Tal es el caso de Red Dead Redemption 2, que debutó originalmente en 2018, pero que hasta ahora sigue gozando buenas ventas. Precisamente el trimestre pasado las unidades vendidas alcanzaron los 85 millones, dejando atrás a Wii Sports, el título de 2006 exclusivo del Wii, que hasta ahora ha vendido 82.9 millones de copias.

Lo anterior significa que Red Dead Redemption 2 ya es el 3.er videojuego más vendido de la historia o el 4.º dependiendo de los títulos que se consideren en la lista. Decimos esto porque algunas publicaciones consideran a Tetris como el más vendido (520 millones de unidades), pero hay otras que tienen a Minecraft como líder (350 millones).

De lo que no hay duda es que Red Dead Redemption 2 ya superó a Wii Sports.

Red Dead Redemption ya vendió más de 85 millones de copias (imagen: Take-Two Interactive)

¿Cuáles son los videojuegos más vendidos de toda la historia?

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El título casual de Nintendo estuvo incluido con el Wii en la mayoría de las regiones, pero hubo algunas en las que era posible comprarlo por separado. Y todas estas unidades se contemplan en la cifra total de ventas.

Sin embargo, también hay que decir que Wii Sports es un título exclusivo de una plataforma, a diferencia de Red Dead Redemption 2, que puede conseguirse tanto en sistemas PlayStation, Xbox y hasta PC, y que al ser intergeneracional no le afecta mucho el paso del tiempo.

De hecho, es difícil que en PC las ventas se detengan en algún momento dado, no como con el Wii, que una vez que la generación da todo de sí, los jugadores se pasan a la siguiente, en este caso el Wii U o el Nintendo Switch, que no tienen retrocompatibilidad.

Por otro lado, Red Dead Redemption 2 es la 3.ª iteración de la serie que tuvo su origen en 2010, por lo que estamos hablando de una de las jóvenes en la lista, lo cual es una gran mérito.

A continuación puedes ver la lista de los videojuegos más vendidos hasta la fecha.

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Tetris — 520 millones Minecraft — 350 millones Grand Theft Auto V — 230 millones Red Dead Redemption 2 — 85 millones Wii Sports — 82.9 millones Mario Kart 8 Deluxe y Mario Kart 8 — 79.54 millones PUBG: BATTLEGROUNDS — 75 millones Terraria — 70 millones The Witcher 3: Wild Hunt — 60 millones Super Mario Bros. — 58 millones Human Fall Flat — 55 millones

¿Qué opinas de la cifra de ventas de Red Dead Redemption 2? ¿Contribuiste a las ventas del título de Rockstar o a las de Wii Sports? Cuéntanos en los comentarios.

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