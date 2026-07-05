Sin duda, uno de los estrenos más anticipados por los fanáticos del anime es la continuación de Solo Leveling. La llegada de la tercera temporada del anime parecía inminente gracias a las filtraciones reveladas en el reporte fiscal de D&C Media, propietaria de los derechos de Solo Leveling, pero ahora el anuncio es oficial.

Durante el Crunchyroll Showcase de Anime Expo 2026, se reveló Solo Leveling: Beyond the System, una película que comienza justo después de los acontecimientos ocurridos en la segunda temporada de la serie. El anuncio estuvo acompañado por un teaser conceptual y una nueva imagen promocional que nos da un adelanto del siguiente reto del cazador de rango S.

Solo Leveling: Beyond the System está en buenas manos

En el video podemos ver un estilo de animación más realista que se acerca a un live action y nos da un recorrido por diferentes locaciones. Aunque el video no revela muchos detalles sobre la trama, deja claro que tendrá altos niveles de producción y subirá el nivel de la calidad que hemos visto hasta ahora.

Uno de los anuncios más importantes es que A-1 Pictures, estudio responsable de las primeras temporadas, estará a cargo de la animación una vez más. Por otro lado, la película será coproducida por Crunchyroll, Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma.

Si bien la revelación de Solo Leveling: Beyond the System fue uno de los eventos más contundentes de la Anime Expo 2026, aún no tenemos fecha tentativa del estreno de la película pero estaremos pendientes ante cualquier novedad.

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Mientras esperamos el estreno de la película, cuéntanos. ¿Esperabas el regreso de Solo Leveling como una película? ¿Crees que otras franquicias deberían continuar en la pantalla grande? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, puedes visitar este enlace.

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