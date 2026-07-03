Disney revela el primer trailer de Star Wars: The Ninth Jedi y confirma su estreno en agosto en Disney+Por Dan Villalobos el
La popular historia nacida en Star Wars: Visions regresará convertida en una serie completa con Production I.G. al frente del proyecto
Los seguidores de Star Wars tienen un nuevo motivo para emocionarse. Disney presentó el primer trailer de Star Wars: The Ninth Jedi, una nueva serie animada que expandirá una de las historias más queridas de Star Wars: Visions. Después del éxito del cortometraje original, este universo tendrá una producción completa que llegará muy pronto a Disney+.
El anuncio confirma que todos los episodios estarán disponibles a partir del 5 de agosto, fecha en la que los fans podrán descubrir qué ocurrió después de los eventos del corto que debutó en la primera temporada de la antología.
Star Wars: The Ninth Jedi dará continuidad a una de las historias favoritas de Visions
El proyecto vuelve a contar con Kenji Kamiyama, creador de la historia original. En esta ocasión participará como supervisor de dirección y del guion. La dirección quedó en manos de Shunsuke Tada, mientras que la animación corre a cargo del reconocido estudio Production I.G.
La serie seguirá a Kara, la hija de un legendario fabricante de sables de luz. La joven deberá escapar de poderosas fuerzas oscuras mientras transporta una valiosa carga: varios sables de luz creados para un misterioso grupo de guerreros que aseguran ser Jedi. Su viaje promete revelar nuevos secretos sobre la Fuerza y el futuro de la galaxia.
El primer trailer deja ver intensas escenas de acción, nuevos combates con sables de luz y una calidad de animación que mantiene el estilo que convirtió al corto original en uno de los favoritos de los fans.
Aquí puedes ver el avance de la serie:
Star Wars: Visions sigue creciendo con nuevas historias
Star Wars: Visions debutó en 2021 como una colección de cortos animados desarrollados por algunos de los estudios de anime más importantes de Japón. La propuesta recibió muy buenos comentarios gracias a su libertad creativa y a las diferentes interpretaciones del universo de Star Wars.
El segundo volumen llegó en 2023 y amplió el concepto con estudios de distintas partes del mundo, ofreciendo estilos muy variados y nuevas perspectivas sobre la franquicia.
Más tarde, el tercer volumen se estrenó en 2025 y volvió a poner el foco en estudios japoneses, recuperando el espíritu que hizo tan especial la primera temporada.
Ahora, Star Wars: The Ninth Jedi marca un paso importante para la antología, pues será la primera historia de Visions que evoluciona de un cortometraje a una serie completa, algo que muchos seguidores habían pedido desde el estreno del episodio original.
¿Verás Star Wars: The Ninth Jedi cuando llegue a Disney+? Cuéntanos en los comentarios.
Sigue informado en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.