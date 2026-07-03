Los seguidores de Star Wars tienen un nuevo motivo para emocionarse. Disney presentó el primer trailer de Star Wars: The Ninth Jedi, una nueva serie animada que expandirá una de las historias más queridas de Star Wars: Visions. Después del éxito del cortometraje original, este universo tendrá una producción completa que llegará muy pronto a Disney+.

El anuncio confirma que todos los episodios estarán disponibles a partir del 5 de agosto, fecha en la que los fans podrán descubrir qué ocurrió después de los eventos del corto que debutó en la primera temporada de la antología.

Star Wars: The Ninth Jedi dará continuidad a una de las historias favoritas de Visions

El proyecto vuelve a contar con Kenji Kamiyama, creador de la historia original. En esta ocasión participará como supervisor de dirección y del guion. La dirección quedó en manos de Shunsuke Tada, mientras que la animación corre a cargo del reconocido estudio Production I.G.

La serie seguirá a Kara, la hija de un legendario fabricante de sables de luz. La joven deberá escapar de poderosas fuerzas oscuras mientras transporta una valiosa carga: varios sables de luz creados para un misterioso grupo de guerreros que aseguran ser Jedi. Su viaje promete revelar nuevos secretos sobre la Fuerza y el futuro de la galaxia.

El primer trailer deja ver intensas escenas de acción, nuevos combates con sables de luz y una calidad de animación que mantiene el estilo que convirtió al corto original en uno de los favoritos de los fans.

Aquí puedes ver el avance de la serie:

Star Wars: Visions sigue creciendo con nuevas historias

Star Wars: Visions debutó en 2021 como una colección de cortos animados desarrollados por algunos de los estudios de anime más importantes de Japón. La propuesta recibió muy buenos comentarios gracias a su libertad creativa y a las diferentes interpretaciones del universo de Star Wars.

El segundo volumen llegó en 2023 y amplió el concepto con estudios de distintas partes del mundo, ofreciendo estilos muy variados y nuevas perspectivas sobre la franquicia.

Más tarde, el tercer volumen se estrenó en 2025 y volvió a poner el foco en estudios japoneses, recuperando el espíritu que hizo tan especial la primera temporada.

Ahora, Star Wars: The Ninth Jedi marca un paso importante para la antología, pues será la primera historia de Visions que evoluciona de un cortometraje a una serie completa, algo que muchos seguidores habían pedido desde el estreno del episodio original.

¿Verás Star Wars: The Ninth Jedi cuando llegue a Disney+? Cuéntanos en los comentarios.

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