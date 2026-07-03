Nintendo atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El éxito de sus videojuegos, el crecimiento de sus producciones para cine y la llegada de Nintendo Switch 2 demostraron que la compañía quiere convertirse en una marca de entretenimiento mucho más amplia. Ahora, una declaración de Shigeru Miyamoto dejó claro que ese plan apenas está comenzando.

Durante una reciente charla con inversionistas, el legendario creativo explicó que la empresa desea llevar más personajes al público fuera de los videojuegos. Sus palabras despertaron el interés de los fans, quienes ya imaginan el nacimiento de nuevas franquicias o el regreso de héroes menos conocidos.

Nintendo quiere crear más personajes para cine y otros medios

Después del enorme impacto de Super Mario Galaxy La Película y la expectativa por la cinta de The Legend of Zelda, muchos pensaban que esas franquicias serían el centro de la estrategia multimedia de Nintendo durante varios años, pero Shigeru Miyamoto aseguró que la visión de la compañía es mucho más amplia.

Recientemente, el creativo comentó que desean expandir estas iniciativas con nuevos personajes y diferentes tipos de contenido.

“En el futuro ampliaremos estas iniciativas y nos gustaría llevar al mundo no sólo a Super Mario y The Legend of Zelda, sino también a nuevos personajes. Ampliaremos estas iniciativas mediante diferentes métodos, incluyendo películas y videos", explicó Miyamoto.

Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que Nintendo esté trabajando en propiedades intelectuales completamente nuevas. También existe la opción de que personajes ya existentes, pero menos populares, reciban una oportunidad para protagonizar películas, series u otras producciones audiovisuales.

El futuro de Nintendo podría ir mucho más allá de sus franquicias clásicas

Hasta ahora, la compañía no ha confirmado cuáles serían esos nuevos personajes ni reveló proyectos concretos. Aun así, el comentario resulta interesante porque demuestra que Nintendo busca construir un catálogo de figuras tan reconocibles como Mario, Link o Kirby.

Esta estrategia también ayudaría a diversificar su oferta de entretenimiento. En lugar de depender únicamente de sus sagas más famosas, la empresa podría presentar nuevas historias capaces de conectar con distintas generaciones de jugadores y espectadores.

Con Nintendo Switch 2 ya establecida en el mercado y varias producciones audiovisuales en desarrollo, parece que la compañía quiere aprovechar este impulso para seguir creciendo dentro y fuera de la industria de los videojuegos.

¿Qué tipo de personaje nuevo te gustaría ver en una película de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

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