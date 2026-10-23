Shigeru Miyamoto se acaba de convertir en el primer desarrollador de videojuegos en ganar uno de los premios más prestigiosos de Japón: la Orden de la Cultura, que el gobierno del país asiático otorga a las personas que han hecho valiosas contribuciones a la sociedad.

Por motivos de su condecoración, el creador de Mario y The Legend of Zelda participó en una rueda de prensa, en la que habló sobre varios temas de actualidad, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial en la industria. El creativo de Nintendo dejó claro que no está en contra de la tecnología y explicó por qué está convencido de que la IA no sustituirá a los desarrolladores ni es el fin de la creatividad humana en los videojuegos.

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Shigeru Miyamoto es el primer creador de videojuegos que gana la Orden de la Cultura en Japón

Shigeru Miyamoto inició su carrera en Nintendo en 1977 y, desde entonces, se convirtió en uno de los creativos más sobresalientes de la compañía de Kioto. Creó franquicias icónicas como Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pikmin y ha estado a la cabeza de los proyectos más destacados de la empresa durante décadas.

Por ello, es normal saber que el creativo acumula una sorprendente cantidad de premios por sus contribuciones a los videojuegos y a la cultura. El gobierno de Japón decidió galardonarlo con su mayor distinción: la Orden de la Cultura, premio que se entrega desde 1930 a las personas que han brillado en ámbitos como la tecnología, el arte y la ciencia.

De acuerdo con los detalles, Miyamoto recibirá la distinción el próximo 3 de noviembre y se convertirá en el primer desarrollador de videojuegos en recibirla. Esta semana, se llevó a cabo una rueda de prensa en el que el creativo reaccionó a la noticia.

Miyamoto se mostró sorprendido con el anuncio y afirmó estar “un poco avergonzado” por recibir el premio. Esto debido a que los videojuegos son una creación colectiva y no producto del trabajo de una persona. Por otro lado, reafirmó su deseo de seguir creando nuevas cosas en el futuro.

“Los videojuegos no son algo que se haga solo; son el resultado del trabajo en equipo. Acepto este premio con la convicción de que representa precisamente eso. Espero seguir creando cosas que siempre ocupen un lugar central en la sala de estar”, declaró Miyamoto.

Shigeru Miyamoto durante la reciente rueda de prensa

El creativo de Nintendo y su opinión sobre la inteligencia artificial

El auge de la inteligencia artificial ha generado todo tipo de debates y polémicas en relación a los videojuegos. Muchos consideran que la tecnología es un riesgo para los desarrolladores, pero Shigeru Miyamoto ve en ella una oportunidad para reflexionar sobre la creatividad humana y sobre “lo que realmente importa” al crear.

Durante la rueda de prensa, el creativo recordó cómo su generación fue testigo de importantes avances tecnológicos que evolucionaron rápidamente. Considera que la IA es una novedad muy significativa para toda la sociedad, pues facilitará muchos procesos que antes eran complicados.

Sin embargo, hay un problema: para Miyamoto, disfrutar el proceso de crear algo con IA no significa necesariamente haber creado algo que tenga verdadero valor. Alertó sobre el riesgo de confundir la satisfacción de producir algo de manera rápida y sencilla con la sensación de haber hecho algo valioso.

“Si bien el acto de crear es intrínsecamente gratificante, existe un peligro: uno podría encontrar satisfacción en el trabajo en sí y creer erróneamente que ha creado una obra de alta calidad”, explicó el creativo. ”En ese sentido, cuanto más la IA reemplace estas tareas, más oportunidades brindará para reflexionar sobre lo que realmente importa, lo cual considero positivo".

Shigeru Miyamoto ve una oportunidad, más que una amenaza, en la inteligencia artificial

Miyamoto considera que la IA no es un riesgo para los desarrolladores ni para la creatividad humana, pero siempre y cuando los creativos reflexionen constantemente sobre el acto de crear y todo lo que implica. Desde su perspectiva, las copias hechas con IA son creaciones que “rara vez perduran en el tiempo”, pues “carecen de la intención particular del diseñador”.

“Dado que el proceso depende de la intención de cada individuo, y que el ordenador actúa como asistente en la tarea, creo que, aunque la tecnología siga evolucionando, e incluso si la IA llegara a encargarse de todo, siempre habrá un papel que podamos desempeñar”, concluyó el creativo.

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