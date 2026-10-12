La cuenta regresiva para la desaparición del formato físico inició a mediados de este año, cuando PlayStation anunció que dejará de producir juegos en disco para “adaptarse a las tendencias de consumo” de sus jugadores. La noticia fue muy mal reciba por los coleccionistas y minoristas, por lo que Sony ha recibido una infinidad de críticas desde entonces.

XBOX ya tomó una postura al presentar su programa Disc to Digital, mientras que Nintendo se ha mantenido al margen de la conversación y no ha revelado cuáles son sus planes para el formato físico a largo plazo. Sin embargo, eso cambió recientemente debido a que uno de sus directivos por fin rompió el silencio.

Lo que pasa es que Bill van Zyll, vicepresidente y director general de Nintendo para Latinoamérica, hizo una promesa a los jugadores de Switch 2 respecto al formato físico en una entrevista reciente.

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¿Nintendo seguirá apoyando el formato físico?

PlayStation disminuirá drásticamente su producción de juegos físicos a inicios de 2028. Esto provocará que su tienda de juegos digitales se convierta en prácticamente la única vía para adquirir contenido en PS5, lo que ha generado preocupaciones sobre supuestas prácticas anticonsumidor. Además, muchos han criticado a la compañía por atentar contra el coleccionismo y la preservación del medio al enterrar los juegos en disco.

Históricamente, Nintendo siempre ha demostrado su apoyo al formato físico con cada una de sus consolas. Switch 2 no es la excepción, pues el sistema híbrido funciona con cartuchos. Si bien las Game-Key Cards generaron polémica por sus implicaciones para el futuro del formato, la compañía se mantiene firme con su convicción de preservar todo lo posible los cartuchos.

Ante la decisión de PlayStation, la comunidad teme que Nintendo pueda elegir un camino similar y abandonar el formato físico en esta o en la próxima generación. En una charla con el youtuber Coelho no Japão, Bill van Zyll tranquilizó a los jugadores angustiados por este tema.

El directivo confirmó que, actualmente, Nintendo no tiene planes para que su ecosistema sea totalmente digital, así que el soporte al formato físico está garantizado. Así pues, no habrá un cambio repentino de estrategia durante la generación de Switch 2, consola que lleva poco más de 1 año en el mercado.

Van Zyll destacó que la compañía se guía por las preferencias de sus jugadores quienes, al parecer, han demostrado un mayor apoyo al formato físico respecto a la comunidad de otras plataformas. Por ello, Nintendo está comprometido con los cartuchos a largo plazo.

“Nos guiamos por las preferencias del consumidor y las tenemos muy en cuenta. También tenemos una plataforma que acabamos de lanzar. Llevamos poco más de un año con Switch 2″, explicó el directivo. “Ofrece opciones tanto digitales como físicas. No tenemos planes de abandonar el formato físico. Sabemos lo mucho que les gusta a los fans, así que nuestra postura ha sido la de ser neutral”.

Nintendo no tiene planes para abandonar el formato físico

Nintendo preservará el formato físico, pero también las polémicas Game-Key Cards

A pesar de apoyar el formato físico, Nintendo le dio un duro golpe con las Game-Key Cards de Switch 2. Estos cartuchos son un híbrido entre un juego físico y una descarga digital, pues se venden en las tiendas como cualquier cartucho, pero no incluyen los datos necesarios para jugar.

Esto implica que los jugadores requieren una conexión a Internet para descargarlos, lo que ha generado preocupación sobre su valor para la preservación de videojuegos y para los coleccionistas. Muchos las ven como un mal necesario ante las limitantes de Switch 2 respecto a su almacenamiento interno.

Nintendo ya ofrece cartuchos de mayor almacenamiento, pero las Game-Key Cards seguirán presente con todas las desventajas que eso implica, como perder la flexibilidad del verdadero formato físico y la posibilidad de perder acceso a su contenido en caso de que se descompongan, las perdamos o los servidores donde se descarga su información cierren algún día.

Las Game-Key Cards han provocado la molestia de los coleccionistas y amantes del formato físico

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