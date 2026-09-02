Sleeping Dogs es posiblemente uno de los títulos más queridos de la generación de XBOX 360 y PlayStation 3, pues presentó un mundo abierto rico en detalles y una historia muy interesante con tintes de thriller policial. Los fanáticos aún sueñan con ver una secuela, y parece que una continuación sí es posible después de todo.

O al menos eso es lo que opina un antiguo diseñador que trabajó en el título de 2012. En una entrevista reciente, el desarrollador afirmó que una segunda entrega de la franquicia de Square Enix y United Front Games podría materializarse, aunque sólo si se cumplen ciertas condiciones.

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Alastair Cornish opina que una secuela de Sleeping Dogs podría existir algún día

El videojuego de mundo abierto protagonizado por Wei Shen debutó en 2012 con una gran recepción por parte de los fanáticos, aunque parece que se quedó por debajo de las expectativas comerciales. Inmediatamente después se planeó una secuela, pero el proyecto jamás prosperó y se canceló a inicios de 2013.

Un spin-off multijugador conocido como Triad Wars también estuvo en desarrollo, pero sus responsables decidieron cancelarlo a finales de 2015 después de realizar una serie de pruebas. Alastair Cornish, diseñador que trabajó en la entrega original, destacó en una entrevista para FRVR lo decepcionante que fue descubrir que Sleeping Dogs 2 fue cancelado.

Eso sí, el desarrollador, quien posteriormente se convirtió en vicepresidente de diseño en Splash Damage, estudio de Gears Tactics, señaló que tampoco le sorprendió la decisión de enlatar el proyecto debido a los altos costos de producción. También destacó que la competencia que hay en Vancouver, sede de United Front Games, elevó el costo.

“Fue muy decepcionante porque había muchísimo espacio y tenían un equipo fantástico. Pero lo curioso de los equipos es que hay que fijarse bien en dónde están ubicados. ¿Dónde está el estudio? ¿Cuáles son sus gastos generales? ¿Cuánto cuesta el alquiler?”, afirmó Alastair Cornish.

En ese sentido, el diseñador señaló que “una secuela sería posible, pero no a ese coste”. También señaló que Sleeping Dogs 2 podría materializarse algún día, pero destacó la importancia de que una compañía de alto perfil se haga cargo del proyecto y que el desarrollo se planifique con sumo cuidado.

“En el desarrollo de videojuegos, nunca se puede decir nunca. Así que creo que [una secuela] podría suceder, pero se necesitaría una especie de alineación planetaria, ¿no? Se requiere gente realmente apasionada con muchas habilidades diferentes, que sea muy cuidadosa con sus gastos, muy inteligente con el presupuesto y muy honesta consigo misma sobre lo que funciona y lo que no”, comentó Alastair Cornish.

Alastair Cornish es optimista y cree que Sleeping Dogs podría tener una secuela bajo ciertas condiciones

Simu Liu, actor de Marvel, quiere hacer realidad una secuela

Square Enix aún no se pronuncia sobre la posibilidad de retomar la franquicia con una secuela o un proyecto paralelo; sin embargo, existe una pequeña luz al final del túnel y una continuación por fin parece algo factible.

A principios de 2025, el actor y artista marcial Donnie Yen afirmó que la adaptación cinematográfica de Sleeping Dogs, que se anunció inicialmente en 2017, se canceló de forma definitiva y que jamás verá la luz del día. Por fortuna Simu Liu, quien interpreta a Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel, afirmó que trabajaba con los titulares de los derechos para llevar la saga de acción a la gran pantalla.

Parece que la película por fin avanza a buen puerto, pues a finales del año pasado se informó que Timo Tjahjanto, prestigioso cineasta de Indonesia conocido por su trabajo en cintas de acción como The Shadow Strays y The Night Comes for Us, se haría cargo del filme .

Simu Liu, quien es un gran admirador de la franquicia, expresó su deseo de que la adaptación live-action de Sleeping Dogs aumente la popularidad de la serie y, posteriormente, abra las puertas a la posibilidad de crear una secuela del videojuego. “Ese siempre ha sido el sueño”, comentó.

Simu Liu trabaja en la adaptación live-action de la franquicia y también espera que la película ayude a realizar Sleeping Dogs 2

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver Sleeping Dogs? ¿Qué esperas de la película? Déjanos leerte en los comentarios.

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