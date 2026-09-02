¿Tienes problemas con tu cuenta de XBOX y no puedes jugar? Si es así, debes saber que no eres el único. A primera hora de la mañana, diversos servicios de la compañía sufrieron una caída, así que es normal si tienes problemas para acceder a tu contenido en consolas, PC e, incluso, en dispositivos móviles.

Microsoft reconoció el problema y explicó que ya está trabajando en una solución para restablecer todos los servicios de su ecosistema de videojuegos, pues la situación afectan a jugadores de varias partes del mundo, incluyendo México y el resto de Latinoamérica.

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XBOX se cae y jugadores pierden acceso a sus cuentas y contenido

De acuerdo con el sitio oficial de soporte de XBOX, los problemas iniciaron poco después de las 3:00 AM, de hoy, 2 de septiembre. Esto provocó diversos problemas que han afectado a los usuarios del ecosistema de XBOX en consolas, PC y dispositivos móviles.

Los usuarios de XBOX Series X|S, XBOX One, XBOX 360, computadoras y dispositivos con iOS o Android pueden tener dificultades para iniciar sesión en sus cuentas y acceder a su contenido. También puede haber interrupciones que impidan iniciar juegos y aplicaciones correctamente.

XBOX informó que los usuarios de su ecosistema tendrán problemas para crear un nuevo perfil ahora mismo, pues hay una interrupción grave en varios servicios que son indispensables para el funcionamiento correcto del sistema de cuentas y perfiles.

Esto implica que todos el contenido que depende de un inicio de sesión podría ser inaccesible por ahora, así que la caída afecta a los juegos y servicios de XBOX.

“Es posible que no puedas iniciar sesión en el perfil de XBOX, que te desconectes o que tengas otros problemas relacionados. Las características que requieren un inicio de sesión, como la mayoría de los juegos, las aplicaciones y la actividad social, no estarán disponibles”, informó la compañía.

Por último, la compañía reportó que hay problemas de inicio en Minecraft para Android, así que sus jugadores deberán ser pacientes y esperar a una solución.

Es normal si los jugadores tienen problemas para iniciar sesión y jugar en el ecosistema de XBOX, pues varios de sus servicios están caídos

Microsoft ya trabaja en una solución, pero los jugadores están molestos

Esta nueva interrupción en los servicios de XBOX se suma a la caída que hubo a finales de julio de este año. En ese entonces, los jugadores protestaron contra los planes de las grandes compañías, que planean abandonar el formato físico y apostar todo por un futuro digital.

El debate resurgió con los nuevos problemas que enfrentan los servicios de XBOX, pues cientos de jugadores no pueden acceder a su colección de títulos digitales en estos momentos. Microsoft confirmó que ya trabaja en una solución, así que sólo es cuestión de esperar para que todo regrese a la normalidad.

Sin embargo, parte de la comunidad volvió a usar las redes sociales para exigir un mejor servicio, así como garantías de que podrán acceder tanto a sus juegos como aplicaciones en un futuro lejano. Otros protestaron por no poder usar servicios como XBOX Game Pass y XBOX Cloud Gaming, a pesar de pagar por ellos.

Jugadores XBOX se quejaron y pidieron un mejor servicio

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