PlayStation sigue bajo la lupa de las autoridades, pues hay varias demandas en su contra relacionadas con la PS Store. En 2024, un grupo de jugadores presentó una queja colectiva contra la división de juegos de Sony y la acusaron de crear un monopolio con su tienda de juegos digitales.

Luego de una investigación de varios años, las autoridades están por tomar una decisión definitiva sobre este caso. Mientras llega el veredicto, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California aprobó un acuerdo preliminar en el que PlayStation y Sony se verían obligadas a pagar una multa de varios millones de dólares, que llegaría a las manos de los jugadores como una indemnización.

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¿Por qué los jugadores demandaron a Sony y PlayStation?

La demanda colectiva contra PlayStation argumenta que es imposible comprar juegos digitales de la marca fuera de la PS Store, así que los jugadores consideran que Sony tiene un monopolio donde puede controlar con total libertad los precios y la disponibilidad del contenido, sin ofrecer alternativas a sus clientes.

Desde 2019, las tiendas minoristas dejaron de vender códigos para descargar juegos de PlayStation de forma digital. Fue entonces que la PS Store se convirtió en el único medio para adquirir los títulos de la compañía y contenido de terceros para las consola de Sony.

La demanda exige que PlayStation pague una indemnización a los jugadores afectados por esta situación. Los jugadores acusaron a Sony de violar varias leyes federales antimonopolio de Estados Unidos, pues “llevó a cabo prácticas anticompetitivas con el objetivo de monopolizar el mercado de juegos digitales de PlayStation”.

Como lo comentamos, las autoridades aún no han dado su veredicto, pero el caso llegará pronto a su conclusión. El próximo 15 de octubre se celebrará una audiencia en la que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos tomará una decisión.

De forma preliminar, las autoridades aprobaron un posible acuerdo en el que Sony y PlayStation tendrían que pagar una multa de $7.85 millones de dólares. Lo interesante es que una parte de dicha cifra llegaría a los jugadores, quienes recibirían una indemnización por daños.

Sony pagaría millones de dólares para cerrar demanda que la acusa de tener un monopolio con la PlayStation Store

Jugadores de PlayStation recibirían una indemnización si Sony pierde la demanda

A mediados del próximo mes, se definirá si Sony y PlayStation pagarán la indemnización y se revelará el monto final de la multa. En caso de que las autoridades den luz verde, algunos usuarios de la PS Store podrán iniciar un proceso para reclamar una parte del pago.

Es importante mencionar que sólo serán elegibles las personas que adquirieron ciertos juegos en la tienda digital entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. La lista de títulos incluye juegos que en algún momento se vendieron en tiendas minoristas como códigos de descarga.

Desafortunadamente no todos los fans de PlayStation podrán recibir una indemnización, pues el pago de Sony se repartirá únicamente entre los jugadores de Estados Unidos que se vieron afectados por esta situación.

Jugadores de Estados Unidos que compraron contenido en fechas específicas recibirían una compensación por daños

Actualmente, PlayStation enfrenta otras demandas relacionadas con la PS Store. La organización Massaschade & Consument de Países Bajos acusó a Sony de aprovechar su posición en el mercado para recurrir a prácticas monopólicas relacionadas con la venta de videojuegos digitales.

Otro grupo de jugadores demandó a la compañía por violar la ley de transparencia de bienes digitales de California, Estados Unidos. Los demandantes se sienten estafados y argumentan que la PlayStation Store no especifica claramente que sólo vende licencias. Sony respondió recientemente y afirmó que es obvio que los juegos digitales de PlayStation no son propiedad de los jugadores que pagan por ellos.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

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