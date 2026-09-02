Minecraft sigue evolucionando con nuevo contenido y actualizaciones que fascinan a su enorme comunidad en consolas, PC y dispositivos móviles. Mojang Studios acaba de anunciar un cambio que, probablemente, no sea muy bien recibido por los jugadores, sobre todo por lo que disfrutan el sandbox en una consola de Nintendo.

Lo que pasa es que el estudio de XBOX hará cambios a la manera en que funcionan las Minecoins, la moneda virtual de Minecraft que sirve para desbloquear nuevo contenido y una enorme variedad de accesorios cosméticos. Por medio de un comunicado, Mojang Studios informó de un importante ajuste que afectará a millones de fanáticos de su popular videojuego.

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Las Minecoins de Minecraft tendrán nuevas restricciones

Las Minecoins se han convertido en un artículo indispensable para disfrutar la enorme cantidad de contenido que ofrece Minecraft. Las monedas de pago se asocian a una cuenta, y los jugadores las pueden usar con libertad en cualquier plataforma compatible, pero eso cambiará pronto.

Mojang Studios hará ajustes a la forma en que funcionan las monedas de Minecraft entre plataformas, y su decisión afectará sobre todo a quienes disfrutan el título en alguna consola de Nintendo. Muy pronto, las Minecoins compradas en Switch 2 y Switch sólo se podrán usar en dichas plataformas.

Por otro lado, las monedas compradas en cualquier otro dispositivo ya no se podrán usar para hacer compras en la versión de Minecraft para las consolas híbridas de Nintendo. Estos cambios entrarán en vigor a partir del próximo 27 de octubre, aunque hay una anotación importante.

Mojang Studios confirmó que estas modificaciones sólo se aplicarán a las Minecoins que los jugadores compren después de esa fecha. Las monedas que actualmente tienen en sus cuentas pasarán a una Cartera Legacy y se podrán usar en todas las plataformas compatibles. Las monedas adquiridas después del 27 de octubre en Switch 2 y Switch se acumularán en una cartera exclusiva de Nintendo.

“No hay fecha de caducidad para las Minecoins en esta cartera, pero se consumirán primero, antes que las Minecoins compradas después del lanzamiento”, reveló el estudio de XBOX.

Minecraft tendrá Minecoins exclusivas en las consolas de Nintendo a partir de octubre

Las tarjetas de Minecoins dejarán de ser compatibles con Switch 2 y Switch

Mojang Studios compartió otra mala noticia a los fanáticos de Nintendo, pues las tarjetas de Minecoins que se venden en tiendas minoristas dejarán de ser compatibles con Switch 2 y Switch. El estudio advirtió que esto aplicará a las tarjetas de monedas más recientes, así que recomendó a los jugadores verificar siempre con qué plataformas son compatibles las tarjetas que planean adquirir.

“Al comprar nuevas tarjetas Minecoin, compruebe las plataformas compatibles antes de comprarlas o canjearlas para asegurarse de que la plataforma que prefiera aparece en la lista”, añadió el estudio en su comunicado.

La compañía no explicó los motivos detrás de estos ajustes, que afectarán a los usuarios que disfrutan Minecraft en las consolas de Nintendo y otros dispositivos a la vez.

Usuarios de Switch 2 y Switch tendrán una cartera de Minecoins única

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