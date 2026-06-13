Muchas franquicias icónicas celebrarán aniversarios importantes en 2026. Entre ellas está Metal Slug, una de las sagas más querida de SNK que, a pesar del paso de las décadas, aún es inmensamente popular entre los jugadores que aman los run and gun. Por supuesto, la compañía preparó varias sorpresas para celebrar loe 30 años de su histórica IP.

A principios de año, SNK anticipó varios proyectos para complacer a los fans de sus títulos de acción, pero no habíamos tenido más noticias hasta ahora. El estudio confirmó 2 nuevos Metal Slug que ya vienen en camino y que servirán para celebrar el enorme legado de la saga.

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Nuevos juegos de Metal Slug están en desarrollo, ¿qué sabemos sobre ellos?

En 1996, Metal Slug sorprendió a millones de jugadores con sus altas dosis de acción, sus mecánicas arcade y su increíble aspecto visual que ha evolucionado con el paso de los años. A 3 décadas de su debut original, la franquicia mantiene su popularidad y SNK quiere demostrar que aún tiene mucho potencial.

Como parte de las celebraciones del 30.° aniversario, el estudio confirmó que ya trabaja en 2 nuevos proyectos de Metal Slug. Llegarán luego de la buena recepción que tuvo Metal Slug Tactics, el más reciente título de la saga que llegó a consolas y PC en 2024.

Por medio de las redes sociales de la franquicia, SNK anunció Metal Slug Rush, el primer proyecto confirmado para festejar el aniversario. Se trata de un título para móviles a cargo de RingGames, que cuenta con la licencia oficial de SNK para su desarrollo.

Hay otra sorpresa más en camino, pero por ahora hay muy pocos detalles al respecto. La compañía únicamente reveló que el segundo juego en desarrollo es una nueva experiencia.

Esto hace suponer a muchos que se podría tratar de la próxima entrega principal o un nuevo spin-off de la saga. Desafortunadamente, no se mostraron imágenes o un trailer de los proyectos en desarrollo.

SNK prepara 2 nuevos juegos de Metal Slug por el 30.° aniversario

“Nuestro equipo de desarrollo está trabajando arduamente en otro título: ¡un nuevo Metal Slug! Esperamos que disfruten de Metal Slug Rush y estén atentos a futuras actualizaciones de Metal Slug", reveló SNK en su comunicado. Por último, la compañía reiteró que las celebraciones por el aniversario de la IP continuarán, así que sus fans pueden esperar otro tipo de anuncios en el futuro.

Fans piden relanzamientos y remakes de la franquicia

Los jugadores expresaron su emoción por el futuro de Metal Slug en las redes sociales. Comentaron la publicación de SNK con su lista de deseos, que incluye diversos relanzamientos, remakes y actualizaciones para títulos de la saga que ya están disponibles.

Una de las peticiones más recurrentes fue una nueva antología de Metal Slug para plataformas modernas. Si bien los títulos están disponibles de forma independiente, muchos sueñan con una colección con mucho material extra y novedades para los clásicos.

Fans sueñan con más colecciones y nuevas entregas de corte clásico

Otros fans fueron más críticos y le pidieron a SNK detener los desarrollos para móviles y aquellos títulos en 3D, pues consideran que no respetan la esencia de la franquicia y su atractivo aspecto visual. Por supuesto, la petición más popular fue el lanzamiento de la próxima entrega principal de la saga con una estética pixel art.

Los jugadores también pidieron remakes de entregas clásicas, un port de Metal Slug 6 y más contenido para Metal Slug Attack Reloaded. Sin embargo, SNK no ha confirmado que otros proyectos de la saga estén en desarrollo activo.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Metal Slug.

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