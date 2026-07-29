Halo: Campaign Evolved es un lanzamiento histórico; al final del día, es la primera vez que un juego de la franquicia abandona la exclusividad con los ecosistemas de XBOX y se lanza para una consola de la competencia. Es probable que sea un caso único en su tipo, pero es inevitable preguntarse si el remake tuvo una buena recepción en PS5.

Es imposible saberlo, pues Halo Studios y Microsoft todavía guardan silencio sobre el rendimiento comercial de este nuevo estreno de la franquicia. Aun así, los primeros datos provenientes de una fuente confiable ponen en duda la popularidad de la franquicia en PlayStation 5.

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Halo: Campaign Evolved tuvo un lanzamiento discreto en PS5

El fin de la exclusividad generó muchos debates y fue objeto de controversia durante muchos años. Al final del día, la saga protagonizada por el Master Chief es sinónimo de XBOX y, a pesar de su debacle, aún es pilar para la marca. Con el nuevo liderazgo de Asha Sharma, todo parece indicar que el próximo proyecto de la franquicia será exclusivo otra vez.

Aun así, vale la pena preguntarse cómo le fue a la franquicia en su primer lanzamiento multiplataforma. Debido a que las cifras de ventas son desconocidas, es imposible saber si Halo: Campaign Evolved cumplió con las metas comerciales en PlayStation 5; sin embargo, los datos preliminares nos permiten darnos una idea general.

Esta información proviene del siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana, quien reveló que, durante el estreno oficial que tuvo lugar el pasado 28 de julio de 2028, el remake ocupó el puesto número 29 en PS5 en términos de usuarios activos. Eso representa alrededor de 1% de la base total de jugadores que iniciaron sesión aquel día.

Ese mismo día, Halo: Campaign Evolved quedó en el puesto número 4 en XBOX y en el lugar 14 en PC vía Steam. De acuerdo con el especialista, el jugador promedio en consolas dedicó más de 2 horas al remake durante el lanzamiento, mientras que en Steam fue poco más de 1 hora de juego.

A juzgar por estos datos, parece que PlayStation 5 fue la plataforma donde menos se jugó la nueva versión del clásico de 2001 durante el día de estreno, lo que es sorprendente al considerar que el port para PS5 Pro tiene mejoras adicionales.

Con todo esto en mente, ¿Halo: Campaign Evolved fue un fracaso de ventas en PS5? Es difícil saberlo, pero la situación está lejos de ser tan grave como parece. Al final del día, el FPS ocupa actualmente el segundo puesto en la lista de los juegos más vendidos de la PS Store en Estados Unidos, mientras que en Reino Unido está en el sexto lugar.

Además, hay que considerar que el reporte de Mat Piscatella únicamente contempla los datos del 28 de julio, por lo que omite a los cientos de usuarios que reservaron el juego y participaron en el periodo de acceso anticipado que tuvo lugar a finales de la semana pasada en la consola de Sony y el resto de plataformas.

Halo: Campaign Evolved habría tenido ventas modestas en PS5

Gears of War: Reloaded estuvo lejos de ser un hit en PlayStation

Es factible que el juego llame la atención de la comunidad en los días posteriores y mantenga una comunidad duradera en PlayStation 5, debido a que es una novedad para el ecosistema y al hecho de que no forma parte de algún servicio de suscripción. Recordemos que el título está disponible en el catálogo de XBOX Game Pass y PC Game Pass.

De cualquier forma, recomendamos evitar sacar conclusiones y esperar a que Microsoft o Halo Studios compartan más información de carácter oficial que nos permita tener una imagen más clara sobre el rendimiento comercial del nuevo remake. Vale la pena señalar que el FPS debutó con un récord de 25,376 usuarios concurrentes en Steam.

Eso sí, no sería descabellado pensar en un escenario en el que Halo: Campaign Evolved tuviera un desempeño modesto en PlayStation 5. Al final del día, algo similar ocurrió el año pasado con Gears of War: Reloaded, la más reciente remasterización de la primera entrega de la franquicia.

Según el analista Rhys Elliott de la firma Alinea Analytics, el port para PS5 del shooter protagonizado por Marcus Fenix apenas vendió alrededor de 259,000 unidades durante su lanzamiento.

Gears of War: E-Day, el nuevo proyecto oficial de la saga que funge como una precuela, llegará este año y será un exclusivo permanente de XBOX Series X|S y PC. Es probable que el nuevo título de Halo siga el mismo camino y sólo esté disponible para los ecosistemas de Microsoft.

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Pero cuéntanos, ¿compraste el port para PlayStation 5 del FPS? Déjanos leerte en los comentarios.

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