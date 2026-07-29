XBOX se enfrenta, probablemente, a la serie de decisiones más importantes en su historia. Un paso en falso podría ser desastroso pues, en este momento, la marca pierde dinero con cada consola que vende y sus números de servicios no son alentadores.

Un reporte reciente reveló datos que exponen la tensión interna en el equipo que lidera Asha Sharma. La crisis de la RAM impactó con fuerza el negocio de consolas, pero también hay otro factor en juego que podría cambiar el futuro.

La relación entre Project Helix y la supuesta inclusión de Steam podría no ser la panacea que se pronostica pues los patrones de consumo de los jugadores son lapidarios.

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XBOX pierde $150 dólares con cada Series X|S que vende

La actual generación de consolas de Microsoft es un desastre. Sus ventas son inferiores a las de XBOX One y perdió por amplio margen ante su competidor, el PS5 de Sony.

¿La situación puede ser peor? Sí, de acuerdo con un reporte de Jez Corden de Windows Central, quien reveló datos preocupantes sobre la actualidad de XBOX.

Según fuentes internas, en este momento Microsoft pierde $150 dólares con cada venta de XBOX Series X|S. La cifra aumentó debido a la crisis de precios de la RAM a nivel mundial y actualmente es lo que pierde la compañía con cada consola que se vende en el mercado, tal vez se trate del punto más preocupante en la actual generación.

Al respecto, señala que esta pérdida de dinero aplica después del reciente aumento de precio de ambas consolas, o sea que ni siquiera una decisión polémica pudo amortiguar la situación que viven XBOX Series X|S en la última parte de su ciclo.

Es por eso que la expectativa se traslada poco a poco hacia la próxima generación, pero ahí tampoco hay buenas noticias.

XBOX Series X|S pasaron de ser solución a problema

Tener Steam en Project Helix emociona, pero podría ser contraproducente

El reporte también expone una situación que podría marcar el futuro de Project Helix. El nuevo hardware de Microsoft presume que también correrá juegos de PC y se especula con la presencia de tiendas como Steam y Epic Games Store.

Sin embargo, la emoción del momento parece diluirse ante la frialdad de los números.

Al respecto, Jez Corden expone datos internos de Microsoft que dan cuenta de un ecosistema parecido y que funciona a través de ROG XBOX Ally.

Según la información, 75% de los poseedores del dispositivo portátil cuentan con XBOX Game Pass o su variante PC Game Pass. Eso es una buena noticia para el sector servicios del negocio de gaming de Microsoft.

Sin embargo, lo que tiene más peso son las ventas y es ahí donde se genera la incertidumbre. Los datos indican que 25% de los poseedores de una XBOX Ally que también tienen una consola XBOX han realizado compras en XBOX PC. Sin embargo, si el propietario del sistema portátil no cuenta con una consola de Microsoft, solo 2% realizaron una compra en XBOX PC, el resto fue directo a Steam.

Estos datos generan dudas sobre la viabilidad de incluir Steam en Project Helix pues hasta ahora, Microsoft ha fallado en captar nuevo mercado para su ecosistema de gaming en PC. En dado caso, el nuevo hardware de XBOX sería un simple paso hacia la plataforma de Valve y aunque se cobre un porcentaje de cada compra, eso no sería suficiente para XBOX.

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