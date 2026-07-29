Crunchyroll permanece como una de las opciones predilectas entre los entusiastas del anime para ver un sinfín de series y películas animadas provenientes de Japón. Ahora, los usuarios pueden contratar un paquete especial que también incluye otro programa con shows de televisión y filmes.

Vivimos en la era de los servicios de suscripción, y cada vez son más las personas que dependemos de esas iniciativas para disfrutar películas, series de TV, animes y demás contenidos. Contratar múltiples programas de paga puede ser una gran inversión, así que siempre vale la pena aprovechar las ofertas que permitan obtener algún tipo de descuento.

Hay una nueva oferta de esa índole que permitirá a los usuarios ahorrar una cantidad considerable de dinero. Esta alianza ya está disponible en exclusiva a través de Amazon Prime Video, pero hay una mala noticia que decepcionará a los fanáticos de nuestro territorio.

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Starz y Crunchyroll ofrecen un paquete con descuento en Prime Video

A través de un comunicado de prensa, Starz y Crunchyroll anunciaron este miércoles una alianza comercial que se tradujo en el lanzamiento de un nuevo paquete que incluye ambos servicios de suscripción. Esta nueva alternativa permitirá a los usuarios contratar dichos programas a un menor precio.

Este bundle especial se lanzó este mismo día, y las personas interesadas ya pueden contratar su membresía mensual. Llama la atención que es una promoción exclusiva de Prime Video, lo que significa que las personas sólo pueden contratar el paquete a través de la aplicación de Amazon.

“Esta oferta reúne 2 servicios con una programación distintiva, lo que brinda a los espectadores acceso a una amplia gama de historias y géneros. La forma en que los hogares descubren y consumen televisión todavía evoluciona, y este paquete con Crunchyroll y Prime Video nos permite expandir nuestro alcance”, comentó Alison Hoffman, presidenta de Starz Networks.

El paquete que da acceso a Starz y Crunchyroll se ofrece por sólo $16.99 USD al mes, lo que supone un descuento de más de 23% en comparación con adquirir ambos servicios por separado. Esta alternativa más económica se lanzó el 29 de julio de 2026, y ya está disponible para los clientes elegibles.

Es aquí donde hay que compartir una mala noticia. Esta promoción es exclusiva para las personas que residen en Estados Unidos, así que los usuarios de Latinoamérica y otros países no pueden contratar el paquete Starz-Crunchyroll a través de Prime Video. Se desconoce si existen planes de lanzar una iniciativa similar en nuestra región.

Starz es una cadena de televisión de paga y un servicio de streaming estadounidense que ofrece multitud de películas de Hollywood y series de TV, incluidas producciones completamente originales. Esta iniciativa se lanzó en LATAM en 2019 como StarzPlay y luego como Lionsgate+, pero abandonó nuestro territorio en 2023.

Crunchyroll y Starz ya están disponibles juntos a través de Prime Video como parte de una promoción que permite ahorrar más de 23%

Crunchyroll es más caro en México y ya tiene menos contenido

Es bueno saber que Crunchyroll está dispuesto a formar parte de esta clase de iniciativas, y ahora los fanáticos de México y Latinoamérica esperan que en algún momento se lance un paquete similar en nuestro territorio. Eso sería una buena opción para mitigar los recientes aumentos de precio.

A principios de 2026, el servicio de suscripción especializado en anime se volvió más caro en múltiples regiones de LATAM, incluidos Argentina, México, Perú, Chile y Colombia. Estas medidas también aplicaron a otros mercados internacionales. Ahora, el plan Fan cuesta $129 MXN al mes y el nivel Mega Fan se ofrece por $159 MXN mensuales en nuestro país.

La racha negativa continuó en los meses posteriores, pues Crunchyroll eliminó sin previo aviso una amplia colección de animes de nicho, incluido el clásico Black Lagoon. Por si fuera poco, recientemente informó que su tienda online, que permite adquirir mercancía exclusiva y otros artículos, ahora será exclusiva para los suscriptores.

A pesar de estas polémicas, el servicio propiedad de Sony permanece como la opción más popular para ver series y películas de anime. Según reportes, a principios de este año alcanzó los 21 millones de usuarios suscritos, un aumento considerable con respecto a los 5 millones que tenía en 2021.

Crunchyroll subió de precio precio en 2026 y ahora es más caro que nunca

Pero dinos, ¿te gustaría que se lance un paquete similar que incluya otro programa en México y otros países? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Crunchyroll si visitas esta página.

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