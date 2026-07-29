Hace mucho tiempo que XBOX dejó de ser una fuerza dominante en la industria de los videojuegos, aunque Asha Sharma, la nueva directora de la marca, intenta revertir esa situación con un nuevo y ambicioso plan de acción. Habrá que esperar para conocer los resultados de la nueva estrategia a largo plazo, pero por lo pronto los resultados aún dejan que desear.

El miércoles 29 de julio de 2026, Microsoft compartió su más reciente informe financiero. De esta manera, ya conocemos los ingresos que generaron los múltiples departamentos y las áreas de la compañía, y una vez más la división de videojuegos sufrió una caída con respecto al el período correspondiente del año fiscal anterior.

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Los ingresos de XBOX caen 10% en el último trimestre

Había esperanza de que XBOX repuntara debido a los cambios inmediatos impulsados por Asha Sharma y el lanzamiento del exitoso Forza Horizon 6, pero la realidad es que el mercado aún le da la espalda a la marca. Ese desinterés por parte del público se reflejó una vez más en una reducción en los ingresos en el negocio de videojuegos.

De acuerdo con el más reciente reporte financiero, las ganancias por contenido y servicios, lo que incluye XBOX Game Pass, cayeron 10% durante el cuarto trimestre del año fiscal 2026 con respecto al periodo del año fiscal anterior. Estos resultados demuestran una vez más que el programa de suscripción enfrenta un serio problema de estancamiento.

Al mismo tiempo, el informe revela que las ventas de hardware en la división de videojuegos disminuyeron 13% durante el último plazo, lo que deja en evidencia una vez más que XBOX Series X|S está lejos de igualar el ritmo comercial de sus principales competidores.

Igual de importante, los ingresos totales por juegos disminuyeron 10% interanual.

Estos resultados llegan poco después de que Asha Sharma anunciara su plan de “reinicio” para XBOX, que se tradujo en despidos masivos a lo largo y ancho de toda la organización, la salida de 4 estudios de desarrollo y un reajuste de prioridades. En consecuencia, Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs y Ninja Theory dejaron de formar parte de XBOX Game Studios.

El gigante de la tecnología también anunció su intención de retomar las exclusividades, con Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution como los primeros títulos first-party que sólo estarán disponibles en los ecosistemas de Microsoft. De igual forma, XBOX Game Pass experimentó una serie de cambios en los últimos meses.

XBOX sufrió una caída en sus ingresos y una vez más enfrentó un trimestre complicado

La inteligencia artificial y la nube salvan las finanzas de Microsoft

Lamentablemente, XBOX no fue la única área de Microsoft que experimentó una caída significativa en el último trimestre, que finalizó el 30 de junio de 2026. De acuerdo con el documento oficial, el segmento de dispositivos y fabricantes de equipos originales (OEM) de Windows disminuyó 7% con respecto al periodo anterior.

La compañía informó en el documento que ese revés se debió “a la menor demanda del mercado de PC”.

Estos resultados son alarmantes, pero hubo un segmento que sacó adelante el negocio de la compañía durante el último trimestre. El informe revela que las ganancias de Microsoft Cloud se dispararon 27% hasta alcanzar los $59,3000 millones de dólares en los últimos meses.

El éxito de la iniciativa de la nube permitió impulsar los ingresos totales del gigante tecnológico hasta los $90,000 millones de dólares. Microsoft 365 Copilot tampoco se quedó atrás, pues superó los $30 MDD en licencias de pago, a la par que las ganancias de Azure superaron los $100,000 millones de dólares por primera vez.

Finalmente, las ganancias en el negocio de productividad, lo que engloba Microsoft 365 y LinkedIn, vieron un aumento de 14% durante el último periodo.

Azure y otros negocios de IA y la nube salvaron el trimestre de Microsoft

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