La tercera temporada de Solo Leveling ha causado mucha expectativa y, por esta razón, se ha convertido en una de las series más anticipadas desde que concluyó su emisión. Esto ha causado muchas expectativas sobre el anuncio oficial de la nueva temporada y, ante la sequía de información, el futuro de Solo Leveling era incierto.

Por fortuna, esto está por cambiar gracias a un reporte fiscal de D&C Media, propietaria de los derechos de Solo Leveling, que revela información muy valiosa.

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La información es confiable, pero aún no exite un anuncio oficial.

Según el reporte fiscal 2024-2025 de D&C Media, Solo Leveling temporada 3 llegará en algún punto entre 2027 y 2028. Esto lo hace a través de una diapositiva donde confirma el estreno y menciona información de las primeras temporadas, como el número de capítulos de cada una y su periodo de emisión.

Esta información es oficial, pero aún no se confirma abiertamente por los dueños de la IP, ni por A-1 Pictures, estudio japonés responsable de animar ambas temporadas. La falta de actualizaciones por parte de los involucrados dejó sembrada la duda entre los fanáticos, pero gracias al reporte podemos saber que la tercera temporada lleva un tiempo en producción.

Podemos calcular que A-1 Pictures ha trabajado en la nueva temporada de Solo Leveling por lo menos 2 o 3 años. Esto si tomamos en cuenta que la segunda temporada finalizó en 2025. Otro dato interesante es que en el reporte no se menciona alguna película o algún otro proyecto relacionado con Solo Leveling. Esto es interesante porque confirma que Solo Leveling, a pesar de su éxito, no se unirá a la tendencia de Kimetsu no Yaiba o Chainsaw Man, que dieron continuidad al anime con producciones más ambiciosas en el cine.

El reporte confirma que la temporada 3 de Solo Leveling llegará en 2027-2028

Sabemos que Solo Leveling temporada 3 llegará pronto, pero no sabemos cuándo

Habrá que esperar para confirmar si en próximos días, D&C Media y A-1 Pictures hacen un anuncio oficial. Las posibilidades crecen al tener en cuenta que la Anime Expo se celebrará del 2 al 5 de julio de 2026 en el Los Angeles Convention Center en California, Estados Unidos. Este espacio suele ser el espacio para hacer grandes revelaciones a través de paneles exclusivos.

Mientras esperamos, cuéntanos: ¿Solo Leveling 3 está en tu lista de deseos? ¿Qué otro anime te gustaría ver en 2027? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios.

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