La venta de consolas en general pasa por un mal momento. Los aumentos de precio y la falta de lanzamientos relevantes siguen sin motivar al público, pero hasta en la caída hay formas y la de XBOX no se detiene.

En teoría, y dado el origen de la compañía (Microsoft), XBOX debería tener su mejor mercado en Estados Unidos y registrar números positivos, pero no es así.

El nuevo reporte de ventas de Circana expuso la grave situación que atraviesa el hardware norteamericano pues, de nueva cuenta, registró un mínimo histórico.

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XBOX se hunde en EUA y ni siquiera GTA VI lo puede salvar

Mat Piscatella, analista de Circana, presentó el reporte de ventas de videojuegos y consolas en EUA correspondiente con septiembre de 2026, donde se reveló que Marvel’s Wolverine fue un gran éxito pese a las críticas que recibió en Internet.

En el caso del hardware, hay buenas y malas noticias según la plataforma. Desde la perspectiva general, el gasto en consolas aumentó 12% en comparación con el mismo mes, pero de 2025.

En cuanto a PS5, la consola de Sony repuntó en ventas en dólares y por unidades; lideró ambos rubros y se coronó como la más vendida del mes. Sus ventas por dólares crecieron 43%, mientras que por unidades aumentaron 22%. Su porcentaje del total de ventas de consolas en EUA alcanzó su punto máximo desde mayo pasado.

El próximo lanzamiento de GTA VI es el gran impulsor para las ventas de la consola japonesa.

Switch 2 registró una caída en ventas de 14% ante la falta de lanzamientos de alto perfil.

Finalmente, está la grave situación de XBOX. De acuerdo con el reporte de Circana, XBOX Series X|S vieron un descenso en sus ventas de 22%, lo cual resultó en que tuviera su peor desempeño comercial en septiembre desde 2001. Mat Piscatella menciona que el anterior récord negativo de XBOX se alcanzó en septiembre de 2025.

El aumento de precio arruinó a las consolas de Microsoft en uno de los mercados más importantes

En una publicación posterior, Mat Piscatella compartió datos sobre el aumento de precio de las consolas de actual generación.

En el caso de XBOX, reporta un aumento de precio 33% en comparación con lo que las consolas costaban en septiembre del año pasado. La sensibilidad de los jugadores a los aumentos es notoria en esta generación y ante la falta de incentivos para comprar un Series X|S, el resultado es terrible para los sistemas norteamericanos.

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