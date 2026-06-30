El PlayStation 6 es un secreto a voces, pues se sabe de antemano que ya está en producción. Las verdaderas preguntas son cuándo llegará a las tiendas y cuánto costará, interrogantes que cobran más relevancia que nunca debido a la crisis de hardware que se vive en el sector. En paralelo, nuevos informes señalan que Sony prepara una consola portátil.

Los detalles son escasos como es de esperar, pero los informes preliminares indican que el dispositivo en cuestión acompañará el lanzamiento del PS6 y servirá como un complemento de éste último.

Sony todavía no se pronuncia sobre tales rumores, pero las declaraciones recientes de Hideaki Nishino dejan caer la posibilidad de que, efectivamente, una consola portátil vinculada con el PlayStation 6 esté en la mesa de planeación. Además, acaba de surgir una filtración que coincide con las especificaciones rumoreadas.

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Jefe de PlayStation adelanta que el PS6 tendría una consola portátil

Hideaki Nishino, actual presidente de Sony Interactive Entertainment, hizo algunas declaraciones interesantes en la más reciente sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas. El directivo mencionó varias veces los “cambios en la forma en que los usuarios juegan y sus crecientes necesidades”.

De igual forma, el jefe de la compañía japonesa remarcó la importancia de “ofrecer experiencias que se adapten al estilo de juego de los usuarios fuera de la sala de estar”.

Hideaki Nishino también realizó una entrevista para la revista japonesa Famitsu, donde compartió comentarios similares. Si bien en ningún momento habló específicamente sobre el PlayStation 6 y la rumoreada consola portátil que acompañará al dispositivo de próxima generación, sí sugiere que la compañía busca evolucionar.

Durante la conversación, el director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment admitió que la empresa nipona necesita “adaptarse a los estilos cambiantes” de los jugadores mediante la “utilización de tecnologías que puedan emplearse en diversas formas y lugares para desarrollar nuevas experiencias de consolas de videojuegos”.

Nishino señaló que tanto el próximo monitor oficial de PlayStation como los nuevos altavoces Pulse permite a los fans de la marca “jugar cómodamente” fuera de la sala principal de sus casas. También hizo referencia al polémico PS Portal, la plataforma portátil de Remote Play ligada con el PS5.

El PS Portal fue un éxito inesperado, y en años recientes recibió numerosas actualizaciones que hacen que se parezca más a una consola portátil que a un simple dispositivo para jugar en la nube.

El nuevo PS6 podría debutar con una consola portátil complementaria

Nuevas filtraciones emocionan a los fans que esperan el PlayStation 6 portátil

Tal como recuerdan los fanáticos, Sony añadió recientemente un modo de bajo consumo al PS5, y ya hay quienes teorizan que la compañía utiliza dicha función para probar configuraciones de hardware con especificaciones inferiores.

Deberemos esperar para conocer los planes concretos de la empresa, pero una reciente filtración acaba de añadir más leña al fuego. Esta información proviene del portal Guru3D, donde se informó que una actualización en el Kernel de Linux sugiere que la arquitectura AMD Zen 6 incluirá un núcleo de bajo consumo diseñado para mejorar la eficiencia.

Esta es la primera vez que se menciona núcleos de bajo consumo que están pensados para tareas que se realizan en segundo plano. Lo importante es que este hallazgo corrobora los rumores previos y las supuestas especificaciones filtradas del próximo PlayStation 6 portátil.

Los reportes previos señalaron que la variante portátil del PS6 sería más poderosa que el XBOX Series S y tendría mejor tecnología de escalado que el Nintendo Switch 2. De igual forma, se habla que el dispositivo sería más eficiente y potente que el ROG XBOX Ally X, el modelo más poderoso de la consola de Microsoft y ASUS.

Las capacidades técnicas del PlayStation 6 portátil de Sony serían mejores que las de la competencia

Debemos destacar una vez más que esta información no está confirmada, así que deberemos esperar hasta que Sony revele sus planes para su próxima generación de consolas.

Pero dinos, ¿crees que la consola portátil es real? Déjanos leerte en los comentarios.

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