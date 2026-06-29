Las consolas de videojuegos son más costosas que nunca, lo que nos hace olvidar que el PS5 y el XBOX Series X|S llevan en el mercado por más de 5 años. Es normal que los jugadores empecemos a preguntarnos cuándo empezará la próxima generación. Sony por fin habló sobre el lanzamiento del esperado PlayStation 6.

Se sabe de antemano que la compañía japonesa ya trabaja en su próximo hardware de gaming, pero los detalles sobre el rendimiento técnico y las características son desconocidos. También hay muchas dudas sobre cuándo podría debutar el nuevo dispositivo.

Deberemos ser pacientes, pues todavía no hay una ventana de lanzamiento tentativa para el PS6; sin embargo, Sony rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de que su consola de próxima generación debute al mismo tiempo que la propuesta de Microsoft.

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Sony no lanzará el PlayStation 6 para competir contra Project Helix

Poco después de que Asha Sharma asumió la dirección de XBOX, Microsoft sorprendió al mundo con la confirmación de Project Helix, su próxima consola que ya tiene logotipo oficial. La información es muy escueta, pero se espera que el dispositivo sea una PC de sobremesa que funcione mediante Windows.

Sony es más cautelosa y todavía guarda silencio sobre el esperado PlayStation 6, lo que nos hace pensar en que espera que la plataforma de Microsoft llegará antes a las tiendas. Pero, ¿acaso la compañía japonesa podría adelantar el lanzamiento para coincidir con el Project Helix y competir directamente contra su rival?

Durante la última reunión informativa para los inversionistas, se le preguntó a Sony si “tiene sentido” lanzar el PS6 en un plazo similar al de Microsoft y su próxima consola. Hideaki Nishino, director ejecutivo de la compañía, explica que se toman en cuenta otros factores por encima de los planes de la competencia.

“El desarrollo de hardware de última generación requiere un plazo de entrega prolongado, y no es factible sincronizar los lanzamientos con los de la competencia en un corto período sin conocer sus planes. Por lo tanto, no basamos nuestros estrenos en los movimientos de la competencia”, comentó el directivo.

Hideaki Nishino puntualiza que a menudo los lanzamientos de las nuevas consolas coinciden debido a los plazos de producción y el avance general de las tecnologías, pero insiste en que se analizan otros factores, como los planes de marketing y los precios, para fijar el calendario de estreno.

“En última instancia, las decisiones relativas al momento del lanzamiento se toman en función de una evaluación exhaustiva de factores que incluyen los avances tecnológicos, las consideraciones de marketing, la dinámica regional y los precios”, concluyó el director de Sony Interactive Entertainment.

En meses recientes, surgieron informes contradictorios sobre la posible ventana de estreno del PlayStation 6. Insiders señalaron que la consola podría sufrir un importante retraso debido a la crisis de hardware, pero otras fuentes afirman que el debut está relativamente cerca.

El PS6 de Sony no necesariamente debutará al mismo tiempo que el project Helix de Microsoft

El nuevo PS6 podría ser muy costoso

Todo parece indicar que Sony guardará el secreto del próximo PS6 por más tiempo, así que deberemos esperar para conocer la fecha de lanzamiento, las características y el resto de detalles importantes. Mientras tanto, la comunidad se hace otra gran pregunta: ¿cuánto costará el hardware de próxima generación?

Es una interrogante lógica, sobre todo en el contexto actual. Para nadie es secreto que la industria tecnológica vive momentos complicados debido a la crisis de memorias RAM y semiconductores que provocó aumentos generalizados de precios y escasez en el mercado de consolas y PC.

Durante la misma junta con los inversionistas, Hideaki Nishino afirmó que la compañía no tiene la intención de vender el PlayStation 6 con “pérdidas significativas”, lo que deja caer la posibilidad de que el precio sea muy elevado. Los expertos pronostican que el hardware de Sony superará los $1000 USD.

El PlayStation 6 tendría un precio elevado de más de $1000 USD y sería muy caro

Pero dinos, ¿cuándo crees que debutará la consola? Déjanos leerte en los comentarios.

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