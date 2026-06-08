El XBOX Games Showcase 2026 del pasado 7 de junio estuvo lleno de anuncios emocionantes y sorpresas. Una de las revelaciones más interesantes fue la de Spyro: A Realm Beyond , la más reciente entrega de la franquicia. Aunque el lanzamiento aún está lejos, los fanáticos empiezan a preguntarse cuál será el futuro de la saga después de este proyecto.

La franquicia nació durante la generación del primer PlayStation en aquel lejano 1998. Muchos recordarán que la entrega original fue un clásico instantáneo, lo que permitió que se desarrollaran numerosas secuelas y spin-off. Tristemente, la saga quedó en el olvido durante muchos años, así que la comunidad teme que algo similar ocurra otra vez.

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Toys for Bob quiere que haya más juegos de Spyro

Cuesta creerlo, pero ya pasaron casi 20 años desde el lanzamiento de una entrega totalmente original de la serie. El último título, The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon, debutó en 2008, hace 18 años. En ese lapso, el único estreno de la franquicia fue Spyro Reignited Trilogy de 2018.

Así pues, Spyro: A Realm Beyond representa el regreso de la serie después de casi 2 décadas de ausencia. Durante una entrevista reciente con el medio GamesRadar+, Paul Yan, director de Toys for Bob, detalló lo difícil que fue fijar la filosofía de este proyecto y habló sobre el futuro de la IP.

El creativo comenta que esta nueva entrega pudo pecar de ser demasiado nostálgica y poco ambiciosa, lo que causaría que “no hubiera un futuro que se vislumbre”. Por el contrario, el juego también pudo ser muy innovador y alejarse de la esencia de los títulos originales. Evitar caer en uno de los extremos fue todo un desafío.

“Si te aferras demasiado a la nostalgia, básicamente solo repites lo mismo y es como, ‘¿por qué hicimos eso?’ En el otro extremo, innovas demasiado y, de repente, ya ni siquiera reconoces al personaje ni la serie”, comentó el desarrollador.

Este fue un tema muy importante para la compañía. Al final del día, Toys for Bob confesó durante la entrevista que el objetivo es que la saga “perdure por mucho tiempo”, por lo que hay esperanza de que el próximo Spyro: A Realm Beyond sea sólo el primero de muchos otros títulos.

“No queremos solo un juego nuevo, sino muchos. Esperamos que este sea el primero de muchos. Así que tendremos que asumir algunos riesgos. Debemos adentrarnos en nuevos territorios, y nuestro objetivo es asegurarnos de que esa evolución siempre se base en algo auténtico y respetuoso con la esencia de Spyro”, comentó Paul Yan.

Toys for Bob quiere hacer más juegos de Spyro tras A Realm Beyond

Spyro: A Realm Beyond ya lleva años en desarrollo

Este proyecto será el primero desde que Toys for Bob dio un giro de 180° y decidió independizarse para recuperar su autonomía financiera y control creativo. Esa transición fue todo un desafío, según comentó Paul Yan en otra entrevista para el portal GamesIndustry.biz.

Durante la charla se reveló que el desarrollo de Spyro: A Realm Beyond comenzó hace aproximadamente 2 años, aunque el director confiesa que la idea empezó a gestarse en la mente del equipo allá por 2018, cuando se lanzó la remasterización de la trilogía original.

“Este es el primer título original de Spyro en casi 20 años. Estamos encantados de traer de vuelta a nuestro pequeño pero poderoso dragón morado para los fans”, comentó Lou Studdert, director creativo asociado de Toys for Bob. En ese sentido, cree que, tal como sucedió con los primeros juegos, tanto adultos como niños podrán divertirse con la nueva entrega.

“[Spyro] siempre se concibió para tener un gran atractivo para el público general. Y aún buscamos ese atractivo. Nos aseguramos de crear algo accesible, por eso decimos que es un excelente punto de partida para nuevos jugadores. Pero también nos centramos en esa base de fans, y también en los adultos que lo jugaron antes”, comentó Studdert.

Spyro: A Realm Beyond estará disponible para XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC a partir de la primavera de 2027.

Spyro: A Realm Beyond será la primera entrega de la franquicia en casi 20 años

Pero cuéntanos, ¿te emociona este proyecto? ¿Te gustó el primer adelanto oficial? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2