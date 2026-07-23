PlayStation es la compañía menos favorita del público gamer en este momento. Y es que, a principios de julio, confirmó una noticia que sacudió a la industria: eliminará el formato físico a partir de 2028. Esta decisión generó incertidumbre, y muchas personas ya alzaron la voz. Eso sí, parece que Ubisoft se muestra principalmente a favor de ese movimiento.

La comunidad organizó un boicot activo en redes sociales con la intención de imponer presión y obligar a la compañía japonesa a dar marcha atrás con sus planes. Adicionalmente, tiendas minoristas, desarrolladores y otras personalidades del sector ya hablaron públicamente sobre el tema y criticaron la estrategia de Sony.

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El fin de los juegos físicos podría ser beneficioso, sugirió Ubisoft

Por ahora, PlayStation se mantiene firme y es un completo misterio si los esfuerzos en conjunto de los fanáticos tendrán algún impacto. Mientras tanto, los datos de ventas parecen respaldar la decisión de la empresa nipona. Además, al menos un importante estudio ya se mostró parcialmente a favor del plan de eliminar el formato físico.

Nos referimos a Ubisoft, uno de los desarrolladores y publishers más populares e influyentes de la industria. Durante la más reciente conferencia telefónica sobre los resultados financieros de la empresa francesa, el director ejecutivo Yves Guillemot habló sobre el tema y, ciertamente, sorprendió con su respuesta.

Una persona de la junta preguntó al directivo qué opinaba sobre la decisión de Sony y si le preocupaba la idea de que el fin del formato físico represente “un obstáculo para la demanda” debido a la pérdida potencial del mercado de segunda mano, que permite a los jugadores revender sus títulos y usar ese dinero para comprar nuevos lanzamientos.

Yves Guillemot cree que la estrategia de PlayStation tiene ventajas y desventajas, pero ultimadamente sugirió que podría ser algo positivo para la industria. En específico, señaló que el mercado de PC experimentó un crecimiento cuando se adoptó un formato 100% digital, y cree que también permitiría reducir los altos costos del hardware.

“Lo que vimos con el PC es que [eliminar el formato físico] ayudó a que el mercado creciera. También hay cierta presión en el futuro sobre el costo de las máquinas, y el hecho de que sean exclusivamente digitales contribuirá a que sea más accesibles, diría yo”, comentó el jefe de Ubisoft.

“Como bien dices, tiene sus ventajas y desventajas. Pero creemos que no afectará demasiado a la industria”, concluyó Yves Guillemot.

Yves Guillemot, director de Ubisoft, dice que la decisión de Sony de eliminar los discos no va a ser un gran problema

La desaparición del formato físico parece inevitable

Es innegable que Yves Guillemot tiene al menos un punto válido aquí. Y es que la inmensa mayoría de los juegos de PC sólo están disponibles en formato digital, un modelo que se popularizó hace décadas en dicha plataforma. Y sí, eléxito de Steam demuestra que mucha gente se siente cómoda con almacenar sus títulos en bibliotecas digitales.

No obstante, comprar el caso del PC con el de PlayStation es una equivocación. Si bien la plataforma de Valve es la más popular, los jugadores de computadoras también pueden adquirir videojuegos a través de GOG, Epic Games Store, Itch.io y otros launcher. En cambio, la PS Store es la única tienda disponible en PS4 y PS5.

Por otra parte, se desconoce si eliminar el lector de disco realmente permitirá reducir los costos de las consolas, especialmente ahora que la crisis de componentes permanece en pleno apogeo. Así pues, los jugadores están completamente en desacuerdo con las opiniones del director de Ubisoft.

El analista Daniel Ahmad comentó que las PS5 digitales se venden más que las versiones con unidades de discos, pero aclara que aproximadamente 70% de las consolas de actual generación de Sony que ya se vendieron sí incluyen un lector. Y aunque los videojuegos físicos son menos populares, aún representan una parte importante del mercado.

Será interesante descubrir si otros estudios opinan igual que Yves Guillemot. Por ahora, todo parece indicar que, a pesar de las críticas constantes de la comunidad, PlayStation se mantendrá firme y no dará marcha atrás con sus planes.

Hasta cierto punto, Ubisoft justificó la decisión de eliminar el formato físico de PlayStation

Pero dinos, ¿qué opinas de los comentarios del jefe de Ubisoft? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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