Hoy más que nunca es muy común almacenar correos electrónicos, documentos de trabajo, fotografías personales, perfiles de videojuegos y demás contenido valioso en nuestra cuenta de Google. Por ello, siempre da miedo la posibilidad de olvidar la contraseña o simplemente perder acceso por alguna u otra razón. Por suerte, ahora ya es posible utilizar un nuevo método de recuperación.

Anteriormente, sólo podíamos configurar un teléfono o vincular un correo secundario en caso de enfrentar dificultades para iniciar sesión. Son opciones viables que funcionan en la mayoría de las ocasiones, pero ¿qué ocurre cuando también se pierde el acceso al email y al número alternativo? Es allí donde empiezan los problemas.

Por suerte, Google acaba de implementar un nuevo método que permitirá a los usuarios recuperar su cuenta de Gmail y el resto de servicios de la plataforma, como Drive. Esa nueva función consiste en tomar una selfie, pero ¿es seguro? ¿Qué sucede con la grabación cuando no se utiliza? Ya conocemos la respuesta a estas interrogantes.

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Ya es posible desbloquear cuentas de Google y Gmail con una selfie

El 23 de julio de 2026, John Gronberg, director de gestión de producto; y Claire Forszt, gerente de participación de Google, profundizaron en la nueva función que ya está disponible para todos los usuarios con una cuenta de Gmail y otros servicios del ecosistema.

El video selfie se convierte oficialmente en la nueva opción que los usuarios pueden utilizar para acceder a sus cuentas personales. Según el comunicado, es ideal para quienes experimentan problemas para iniciar sesión o para las personas que simplemente no tienen a mano su telefono celular o computadora habitual.

Para configurar este nuevo método, basta con mirar a la cámara del dispositivo y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El proceso consiste en mover la cabeza y capturar las facciones del rostro desde distintos ángulos.

En caso de olvidar la contraseña o querer acceder desde otro dispositivo, Google pedirá a la persona que se tome otra selfie para volver a ingresar a la cuenta. Es allí donde el sistema comparará el nuevo video con la grabación original para confirmar la identidad y recuperar el perfil.

Por supuesto, grabar la cara puede generar cierto rechazo por temas de seguridad. Google está al tanto de ello, y por eso en el comunicado aseguró que los usuarios tienen control total sobre cómo se utiliza la selfie.

Según la compañía, la grabación se registra y almacena de forma segura con el consentimiento del titular de la cuenta, y se puede eliminar en cualquier momento si así se desea. Además, promete que el video únicamente se utiliza para acceder al perfil, a menos que el dueño decida compartirla para otros fines.

De igual forma, el video se encripta en reposo, lo que en esencia significa que permanece guardado cuando no se usa. Google indica que usó varias capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad mediante el uso de fotos y videos falsos, así como deepfakes. Estas medidas se suman a las prácticas de seguridad estándar que se usan para detectar intentos de sesión sospechosos.

Los video selfie de Google ya son un nuevo método de recuperación

¿Cómo configurar el video selfie para utilizar el nuevo método de recuperación?

De acuerdo con el centro de ayuda de Google, la verificación mediante videoselfie no está disponible en todos los territorios, cuentas y dispositivos. Es probable que próximamente se implemente en más regiones y plataformas.

Para configurar el nuevo método de recuperación, se exige tener otra vía alternativa, como un teléfono celular o un correo electrónico secundario. Además, es imposible añadir un video mientras la cuenta está en proceso de recuperación o si ya se perdió el acceso. Así pues, lo mejor será ajustar este parámetro antes de que sea demasiado tarde.

El primer paso es acceder y dirigirse a la sección “Seguridad e Inicio de sesión”. Una vez allí, debemos ir a “Cómo inicias sesión en Google” y elegir “Video selfie”. En esa página, seleccionamos el botón “Añade un video selfie para iniciar sesión” y damos clic en “Continuar”. Finalmente, seguimos los pasos en pantalla para completar el proceso.

Si la computadora tiene una cámara, podremos realizar el trámite allí mismo; en caso contrario, se compartirá un código QR que permitirá continuar en otro dispositivo. Se recomienda tener una buena conexión a Internet y elegir una habitación que permite ver claramente la nariz, los ojos, la boca y otras facciones del rostro.

Como ya se comentó, este nuevo método de recuperación es útil para iniciar sesión si olvidamos la contraseña. Además, el centro de ayuda confirma que se solicitará la selfie para desbloquear “más funciones o servicios que piden verificar que eres una persona real y que no has infringido las políticas de Google”.

Es necesario grabar la selfie en diferentes ángulos para que el método de recuperación de Google funcione

Actualmente es muy común que las compañías y los organismos utilicen métodos similares en diversos procesos. Por ejemplo, el Gobierno de México exige a los habitantes registrar su línea telefónica a una CURP mediante huellas digitales y fotografías del rostro para comprobar que la persona que realiza el trámite sea realmente el titular.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios.

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