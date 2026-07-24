Los servicios de videojuegos son una gran opción para quienes deciden administrar su presupuesto y no desean comprometerlo con la compra de uno o varios videojuegos.

La accesibilidad es parte importante de este modelo en la industria y ofrecer una experiencia sencilla y rápida para el usuario se convierte en objetivo de las compañías.

Recientemente, se reveló que una popular app de videojuegos será más fácil de encontrar pues se integrará de forma directa en uno de los servicios de streaming que lidera el mercado.

NO TE LO PIERDAS: Gratis: podrás jugar EA Sports FC 27 sin costo el día de lanzamiento en PlayStation, XBOX y PC

La app de Amazon Luna se integrará a Prime Video y se podrá disfrutar más fácil. ¿Este cambio aplicará en México?

De acuerdo con un reporte de VGC, Amazon tomó una decisión sencilla, pero muy importante para su aplicación de videojuegos vía streaming Luna, la cual se incluye como parte de los beneficios de Prime Video en muchos mercados.

Ya que Luna existe como parte de la oferta de entretenimiento de la misma compañía, pronto se integrará su aplicación de forma directa en Prime Video. Esto significa que se podrá acceder en la oferta de gaming desde la nube con solo ingresar en el servicio de streaming de video. Será una opción más de contenido.

Con este cambio, Amazon competirá con la opción de gaming que ofrece Netflix, cuya oferta de videojuegos se encuentra en una sección de fácil acceso en la misma plataforma. Basta con seleccionar Netflix Games, escoger un juego y listo. Amazon va por ese camino con Luna y su integración en Prime Video.

En cuanto a la disponibilidad, se informó que este cambio solo aplicará, por el momento, en Prime Video para Estados Unidos y Reino Unido, o sea que no estará en México y otros países.

Amazon Luna, el servicio de gaming desde la nube

¿Qué es Amazon Luna y cómo obtener sus beneficios?

Amazon Luna es un servicio de videojuegos vía streaming que surgió como respuesta de la compañía para competir en el joven sector de los servicios de videojuegos.

En un inicio, era posible adquirir títulos, pero el modelo de negocio cambió y hoy ofrece solo una experiencia de gaming en la nube, lo cual brinda inmediatez y accesibilidad para disfrutar los juegos disponibles en su librería.

En muchos mercados, como en México, los beneficios de Amazon Luna en su nivel estándar están disponibles sin costo adicional para los suscriptores de Prime Video. En el caso de nuestro país, se mantiene el legado de Prime Gaming, por lo que es posible reclamar mes con mes algunos videojuegos digitales gratis que van directo a la librería del usuario.

En otros países, Amazon Luna cuenta con una variante Premium que cuesta $9.99 dólares al mes, la cual ofrece un catálogo con más videojuegos para disfrutar vía streaming.

ENTÉRATE: Juego con cientos de reseñas positivas está disponible gratis y puedes ahorrar más de $400 pesos si lo consigues antes de que acabe la promoción

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente