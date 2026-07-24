Hoy se revelaron los primeros detalles oficiales de EA Sports FC 27, la nueva entrega de la exitosa franquicia de futbol de Electronic Arts. El avance confirmó nuevos modos de juego y parte del contenido, aunque no fue todo.

La compañía sabe que su IP es de relevancia mundial y es importante tener presencia en la mayoría de los mercados, incluso con una opción sin costo.

Tal como en ediciones recientes, la entrega de este año ofrecerá la posibilidad de jugar gratis para los usuarios de consolas y PC y aquí te decimos cómo.

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¿Cómo jugar EA Sports FC 27 gratis el día de lanzamiento?

La presentación oficial de EA Sports FC 27 reveló detalles interesantes, como la confirmación de su modo de mundo abierto The Grounds y las mejoras que habrá en cuanto a jugabilidad e inteligencia de los futbolistas.

A la par, hubo buenas noticias para quienes solo desean echar la reta y lo piensan antes de gastar su dinero en la entrega anual.

Lo que pasa es que EA repetirá su estrategia de ofrecer una versión gratuita y EA Sports FC 27 tendrá una opción sin costo que estará disponible el día de lanzamiento, o sea el 25 de septiembre.

Los jugadores podrán descargar una versión llamada EA Sports FC 27 Lite, la cual no tendrá costo y permitirá jugar algunos modos.

Welcome to The World's Game in #FC27, launching September 25.



Experience a football playground in The Grounds, feel greater control with community-driven gameplay updates, and enjoy all-new features across every mode. Pre-order #FC27 now: https://t.co/z9UfIl9X7M pic.twitter.com/Ys5lLAvChS — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 23, 2026

¿Qué modos de juego se podrán jugar sin costo en EA Sports FC 27 y en qué plataformas estarán disponibles?

De acuerdo con la información oficial, los usuarios que descarguen gratis EA Sports FC 27 Lite podrán jugar los siguientes modos:

Partido rápido

Aprende a jugar

Temporadas en línea

Partidos amistosos en línea

Tal como sucedió en la entrega del año pasado, no todos los equipos estarán disponibles y habrá ciertas restricciones ya que se trata de una versión gratuita.

Por otra parte, se confirmó que EA Sports FC 27 Lite estará disponible el día de lanzamiento en PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series X|S y PC.

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