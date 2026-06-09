Final Fantasy apareció por sorpresa en el Nintendo Direct con un inesperado anuncio. Square Enix reveló Final Fantasy Resonance, el primer juego de su aclamada saga JRPG que presumirá el encantador estilo HD-2D, que hizo tan popular a Octopath Traveler.

Final Fantasy Resonance llegará a Nintendo Switch 2, Switch y demás plataformas como una aventura de corte clásico, donde los combates por turnos serán de nuevo los protagonistas. El título, basado en Brave Exvius, reunirá a una elenco de conocidos personajes de toda la franquicia, así qu tendrá mucho fan service.

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Final Fantasy Resonance será una aventura clásica con un aspecto impresionante

Final Fantasy Resonance llegará el próximo 22 de octubre a las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC. Como lo comentamos, es un RPG por turnos en HD-2D, así que será una experiencia visual increíble.

Los fans de Final Fantasy: Brave Exvius lo encontrarán familiar, pues se trata de una adaptación de la historia de dicho título, en concreto de la primera temporada. Square Enix incorporará algunas novedades de historia para expandir el la aventura original y hacerla más atractiva.

Su combate está basado en el clásico sistema por turnos, así que los jugadores se pueden olvidar del sistema ATB por un rato. Uno de los añadidos más importantes serán los Visions, personajes que se asignan a los miembros de la partida y que funcionan como el sistema de Jobs.

Los Visión podrán subir de nivel y aprender nuevas habilidades para hacer más poderosos a los protagonistas. Final Fantasy Resonance también ofrecerá un mapa del mundo, chocobos, naves y otros elementos característicos de la saga. En cuanto a su banda sonora, recopilará el soundtrack de Brave Exvius y añadirá 33 nuevas canciones originales.

El título retomará contenido y la historia de Brave Exvius en una aventura HD-2D

¿De qué tratará Final Fantasy Resonance y qué personajes aparecerán?

Final Fantasy Resonance narrará la historia de Rain, un caballero de Grandshelt que es respetado por todo el reino. Acompañado de Lasswll, Lid, Cid y Fina, se embarcará en una importante misión: proteger los cristales mágicos y salvar el mundo de una gran amenaza.

El elenco de personajes se complementará con rostros muy conocidos por los fanáticos de la franquicia. Square Enix confirmó la aparición de Warrior of Light, Terra, Cloud, Zidane, Shantotto y Y’shtola, los protagonistas de populares juegos de la saga. Abajo puedes ver su primer trailer:

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