Star Fox permaneció en las sombras por mucho tiempo, pero ahora está listo para regresar gracias al próximo remake de la entrega de Nintendo 64. El lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina, así que poco a poco se comparten nuevos detalles. Y sí, los fanáticos de México y LATAM estarán felices de saber que habrá doblaje latino.

En años recientes, Nintendo aumentó considerablemente su presencia en Latinoamérica. Como parte de estos esfuerzos, algunos de los exclusivos más importantes de la marca, como el querido The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hasta el reciente Donkey Kong Bananza, llegaron a nuestro territorio con voces al español.

El nuevo Star Fox se mantendrá en esa línea, y por fin sabemos cómo se escuchará la versión que se lanzará en nuestra región. Y sí, en la localización participó un cast repleto de grandes celebridades y leyendas del doblaje latinoamericano.

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¿Quién participa en el doblaje latino del nuevo Star Fox?

A primera hora del lunes 25 de mayo de 2026, la cuenta oficial de Nintendo Latinoamérica compartió un nuevo avance de la próxima entrega de la franquicia. La secuencia permite ver el momento en el que Pigma Dengar comete traición y deja a su antiguo equipo al descubierto ante el ataque de las fuerzas de Andross.

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El trailer representa una nueva oportunidad para ver cómo lucirá el remake de Star Fox para Nintendo Switch 2 en movimiento, con los nuevos diseños de los protagonistas y los gráficos renovados. Pero más allá del apartado visual, el adelanto hace énfasis en el excelente trabajo que se realizó en el doblaje latino.

En el reparto podemos escuchar a grandes figuras de la actuación de voz y la locución de México y Latinoamérica. Llama la atención que Óscar Flores, conocido por ser Liu Kang en la serie de videojuegos Mortal Kombat y Número 1 en la caricatura Los Chicos del Barrio, interpreta al General Pepper y a Peppy Hare

Por otra parte, Irwin Daayán, quien es famoso entre la comunidad de anime por ser la voz oficial de Yugi Muto, será el encargado de dar vida a James McCloud. De igual forma, el más reciente avance oficial de Star Fox da a conocer que Idzi Dutkiewicz, actor que asumió el rol de Iron Man en el MCU, tendrá la responsabilidad de ser el villano Dr. Andross.

Idzi Dutkiewicz y otras leyendas forman parte del doblaje latino del remake de Star Fox para Nintendo Switch 2

Por último, Ernesto Mascarúa, quien fue Reed Richards en el Universo Cinematográfico de Marvel, interpretó a Pigma Dengar en el doblaje latino del próximo exclusivo de Nintendo Switch 2. Conoceremos la identidad del resto del reparto una vez que se compartan más trailers y debute oficialmente el videojuego de acción.

A continuación, compartimos el elenco confirmado de Star Fox:

General Pepper ― Óscar Flores

Peppy Hare ― Óscar Flores

Pigma Dengar ―Ernesto Mascarúa

Dr. Andross ― Idzi Dutkiewicz

James McCloud ― Irwin Daayán

Aquí tienes una muestra de cómo se escucha Star Fox en español latino. ¡Estamos a un mes de su lanzamiento este 25 de junio! Solo en Nintendo Switch 2.



Resérvalo aquí: https://t.co/fGE9XzJuTs pic.twitter.com/SIDj13W41E — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) May 25, 2026

Star Fox para 3DS también tiene doblaje al español latinoamericano

Vale la pena recordar que Star Fox para Nintendo Switch 2 no será el primer videojuego de la franquicia en tener doblaje latino. Ese honor le pertenece al remake del título de N64 que vio la luz del día en 2011.

En el clásico moderno de Nintendo 3DS, Álex Araujo se encargó de interpretar a James McCloud. Por otra parte, Fabio Rodríguez dio vida al villano Andross, mientras que Octavio Solorio tuvo la oportunidad de ser Peppy Hare. Finalmente, Fabio Rodríguez prestó su voz al General Pepper.

El remake de Star Fox tendrá voces al español en México y LATAM

Y claro, el próximo remake para Switch 2 también tendrá doblaje al español castellano, lo que seguramente será del agrado de nuestros lectores del país peninsular.

Pero dinos, ¿jugarás el título con doblaje latino o en su versión original? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Star Fox si visitas esta página.

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