Los fans de Bungie alzaron la voz para que Destiny 3 se convierta en una realidad luego de que Destiny 2 deje de recibir nuevo contenido. La semana pasada, crearon una petición en Change.org que rápidamente superó las 50,000 firmas.

Con el paso de los días, la cifra se triplicó y actualmente más de 180,000 jugadores le piden a PlayStation que dé luz verde a la tercera entrega de la saga. Los fans también se dieron cuenta de algo peculiar, y es que la petición para que Destiny 3 exista ahora acumula más firmas que los jugadores que Marathon tiene en Steam.

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Número de jugadores que quieren Destiny 3 supera a la comunidad de Marathon en Steam

La petición de los jugadores se resume en que Bungie debe apostar por Destiny 3 en lugar de arriesgarse aún más con Marathon. Para nadie es un secreto que el shooter de extracción ha tenido problemas para posicionarse en PS5 y PC, lo que puede generarle serios problemas al estudio.

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Los jugadores piensan que Destiny 3 es una apuesta más segura, pues la segunda entrega aún goza de buena salud a pesar del paso de los años. En cambio, el futuro de Marathon es muy incierto y amenaza con llevar a Bungie al precipicio.

La petición en Change.org ha recibido apoyo constante y ya rompió récords. Al momento de escribir esto, tiene 183,943 firmas y la cifra sigue subiendo cada hora. Esto demuestra el enorme interés que hay en el futuro de Destiny, pero sabemos que ningún nuevo proyecto de la saga está en desarrollo activo.

Irónicamente, la petición tiene más firmas que Marathon jugadores en Steam. El shooter de extracción consiguió en su estreno un pico máximo de 88,337 usuarios en la plataforma de Steam. Al momento de escribir esto, sólo registra 5879 jugadores, una cifra poco saludable para una propuesta de este tipo.

Sin duda, todas estas cifras mandan un mensaje a Bungie. Sin embargo, la situación es complicada para la compañía que también creó Halo. En sus últimos resultados financieros, PlayStation reveló que el estudio le ha generado pérdidas millonarias, así que camina por la cuerda floja hasta que Marathon repunte de alguna forma.

Cada vez más jugadores se unen a la petición para que PlayStation apruebe Destiny 3

¿Por qué los jugadores desean tanto Destiny 3?

Los jugadores que apoyan la petición en Change.org han sido muy vocales y han dejado algo claro: Destiny tiene o tuvo un papel importante en sus vidas. La mayoría coincide en que sus juegos fueron un espacio que les permitió conocer a nuevos amigos y superar situaciones difíciles por medio de los videojuegos.

“Crecí jugando a Destiny. Fue uno de los primeros juegos que me engancharon de verdad, y no puedo imaginar un mundo donde, después de tantos años, finalmente desaparezca”, dice uno de los tantos comentarios que apoyan la petición.

La comunidad lo tiene claro: Destiny es más importante para Bungie que Marathon

Otros son más apasionados de la franquicia en sí y están obsesionados con su mundos, sus personajes y todo su lore. Por ello, creen que Bungie no debe darle la espalda a este universo que tiene millones de fanáticos en todo el mundo.

"Destiny es mucho más que un juego. A lo largo de su creación e historia, ha estado plagado de conflictos y controversias, y aun así, siempre ha contado con una comunidad apasionada. Todavía existe el potencial para crear un gran universo donde la gente pueda reunirse y crear recuerdos", escribió otro jugador.

Todos están preocupados por el futuro de Bungie y están convencidos de que, para seguir adelante, debe dejar atrás Marathon y enfocarse en Destiny 3.

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