El Hot Sale 2026 ya inició. Desde hoy y hasta el próximo 2 de junio, las principales tiendas en línea tienen ofertas, descuentos y promociones en una gran variedad de productos.

La venta especial fomenta el comercio de electrónica y por supuesto que los beneficios están garantizados para los fans de los videojuegos, la computación y todo tipo de dispositivos para entretenimiento y hasta trabajo.

Como en cada edición, la fiesta comercial se complementa con las promociones bancarias y este año hay muchos bancos y servicios financieros que se animaron a participar. ¿Cuáles son y qué ofrecen? Te contamos a continuación.

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¿Cuáles son las promociones bancarias en Amazon México?

Amazon es una de las principales tiendas que participa en el Hot Sale 2026 y a primera hora confirmó las promociones bancarias que aplicarán en la plataforma.

Santander

Combina 10% de descuento con el código: SANTHS26 + hasta 30% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

BBVA

Combina 10% de descuento con el código: BBVAHS26 + 16% de bonificación + hasta 15 meses sin intereses.

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Banamex

Combina 10% de descuento con el código: BNMXHS26 + 15% de bonificación + hasta 18 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Banorte

Combina 10% de descuento con el código: BANORTEHS26 + 15% de bonificación.

Consulta términos y condiciones

HSBC

Combina 15% de descuento con el código: HSBCHS26 + 20% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

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Scotiabank

Combina 20% de descuento con el código: SCOTHS26 + hasta 20% de bonificación + hasta 12meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Amazon Access | Invex Banco

25% de descuento en tu primera compra al abrir una cuenta y $200 de descuento para clientes existentes.

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Nu

Obtén hasta $1500 MXN en baúles digitales al pagar con Tarjetas de Crédito Nu.

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American Express

Hasta $1,500 pesos de bonificación en la compra de $7500 MXN.

Consulta términos y condiciones

DidiCard

10% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

RappiCard

12.5% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Klar

Hasta 15% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Mifel

20% de descuento con el código: MIFELHS26.

Consulta términos y condiciones

Invex

20% de descuento con el código: INVEXHS26.

Consulta términos y condiciones

Inbursa

10% de descuento con el código: INBURSAHS26.

Consulta términos y condiciones

Afirme

15% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Falabella

10% de bonificación + hasta 12meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

BanCoppel

Hasta 15% de bonificación + hasta 12meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Hey, banco

10% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Openbank

$500 pesos de bonificación.

Consulta términos y condiciones

Revolut

3500 Rev Points de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.

Consulta términos y condiciones

Noticias Hot Sale 2026: ¿Cuándo es, qué bancos participan y cómo aprovechar las mejores promociones en videojuegos, electrónica y más artículos? Las temporadas de ofertas son el mejor momento del año para comprar todo lo que deseas VER

¿Cuáles con las promociones bancarias en Mercado Libre?

Otra de las grandes tiendas digitales que se suma al Hot Sale 2026 es Mercado Libre, el famoso MeLi, y por supuesto que también hay promociones bancarias que aplican en todos los productos que participan en esta venta especial del 25 de mayo al 2 de junio.

Mercado Pago

• 10% ó hasta 24 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito

Código: TCMPHS

• 10% cupón en compras a meses sin tarjeta

Código: MESEHS

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BBVA

• 15% bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito

Código: BBVAHS

• 10% CUPÓN a una exhibición con tarjeta de crédito

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Banamex

• Hasta 15% bonificación en compras a 12 o 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito

Código: BNMXHS

• 10% cupón en compras con una exhibición o a 6 y 9 meses sin intereses con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

HSBC

• Hasta 20% BONIFICACIÓN en compras a partir de 6 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito

Código: HSBCHS

• 10% cupón en compras con una exhibición con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

Banorte

• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito, débito o Nómina

Código: BNRTHS

• +15% bonificación ó puntos triples en compras con tarjeta de crédito digital Banorte

Consulta términos y condiciones

Santander

• Hasta 15% cashback en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito

Código: SANTHS

• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

OXXO

• 10% cupón en compras pagando con efectivo

Código: OXXOHS

Consulta términos y condiciones

BanCoppel

• 10% cupón en compras a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito

Código: BCOPHS

• + Hasta 15% bonificación en compras con tarjetas participantes

Consulta términos y condiciones

Scotiabank

• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito o débito

Código: SCBAHS

• + HASTA 20% cashback en compras online con tarjeta de crédito o débito

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Afirme

• 20% cupón en compras con tarjeta de crédito

Código: AFRMHS

• +15% bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

Openbank

• $500 bonificación en compras con tarjeta de crédito

• +10% cupón en compras con tarjeta de crédito o débito

Código: OPBAHS

Consulta términos y condiciones

American Express

• 10% cupón en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito

Código: AMEXHS

• + $2000 de cashback en compras con tarjeta de crédito

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Nu

• Hasta $1500 en premios en compras con tarjeta de crédito

• + Hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

Falabella

• Hasta $300 de bonificación en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito

• ó 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito

Código: FALAHS

Consulta términos y condiciones

Inbursa

• 10% cupón en compras con tarjeta de crédito

Código: INBRHS

• ó hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

Invex

• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito

Código: INVEHS

• ó hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

Mifel

• Hasta $6000 de bonificación en compras a 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito

• ó 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito

Código: MIFEHS

Consulta términos y condiciones

Klar

• Hasta 15% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito

• + hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

DiDi Card

• 10% bonificación en compras con tarjeta de crédito digital

• ó hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito

Consulta términos y condiciones

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