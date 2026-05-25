Hot Sale 2026: ¿Cuáles son todas las promociones bancarias? Aprovecha cupones, descuentos y pago a meses sin intereses en Amazon y Mercado LibrePor Víctor Rosas el
La venta especial ya comenzó y es el momento ideal para conseguir aquellos videojuegos, consolas, gadgets y demás productos que te interesan
El Hot Sale 2026 ya inició. Desde hoy y hasta el próximo 2 de junio, las principales tiendas en línea tienen ofertas, descuentos y promociones en una gran variedad de productos.
La venta especial fomenta el comercio de electrónica y por supuesto que los beneficios están garantizados para los fans de los videojuegos, la computación y todo tipo de dispositivos para entretenimiento y hasta trabajo.
Como en cada edición, la fiesta comercial se complementa con las promociones bancarias y este año hay muchos bancos y servicios financieros que se animaron a participar. ¿Cuáles son y qué ofrecen? Te contamos a continuación.
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¿Cuáles son las promociones bancarias en Amazon México?
Amazon es una de las principales tiendas que participa en el Hot Sale 2026 y a primera hora confirmó las promociones bancarias que aplicarán en la plataforma.
Santander
Combina 10% de descuento con el código: SANTHS26 + hasta 30% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
Consulta términos y condiciones
BBVA
Combina 10% de descuento con el código: BBVAHS26 + 16% de bonificación + hasta 15 meses sin intereses.
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Banamex
Combina 10% de descuento con el código: BNMXHS26 + 15% de bonificación + hasta 18 meses sin intereses.
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Banorte
Combina 10% de descuento con el código: BANORTEHS26 + 15% de bonificación.
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HSBC
Combina 15% de descuento con el código: HSBCHS26 + 20% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
Consulta términos y condiciones
Scotiabank
Combina 20% de descuento con el código: SCOTHS26 + hasta 20% de bonificación + hasta 12meses sin intereses.
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Amazon Access | Invex Banco
25% de descuento en tu primera compra al abrir una cuenta y $200 de descuento para clientes existentes.
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Nu
Obtén hasta $1500 MXN en baúles digitales al pagar con Tarjetas de Crédito Nu.
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American Express
Hasta $1,500 pesos de bonificación en la compra de $7500 MXN.
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DidiCard
10% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
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RappiCard
12.5% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
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Klar
Hasta 15% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
Consulta términos y condiciones
Mifel
20% de descuento con el código: MIFELHS26.
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Invex
20% de descuento con el código: INVEXHS26.
Consulta términos y condiciones
Inbursa
10% de descuento con el código: INBURSAHS26.
Consulta términos y condiciones
Afirme
15% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
Consulta términos y condiciones
Falabella
10% de bonificación + hasta 12meses sin intereses.
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BanCoppel
Hasta 15% de bonificación + hasta 12meses sin intereses.
Consulta términos y condiciones
Hey, banco
10% de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
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Openbank
$500 pesos de bonificación.
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Revolut
3500 Rev Points de bonificación + hasta 12 meses sin intereses.
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¿Cuáles con las promociones bancarias en Mercado Libre?
Otra de las grandes tiendas digitales que se suma al Hot Sale 2026 es Mercado Libre, el famoso MeLi, y por supuesto que también hay promociones bancarias que aplican en todos los productos que participan en esta venta especial del 25 de mayo al 2 de junio.
Mercado Pago
• 10% ó hasta 24 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito
Código: TCMPHS
• 10% cupón en compras a meses sin tarjeta
Código: MESEHS
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BBVA
• 15% bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito
Código: BBVAHS
• 10% CUPÓN a una exhibición con tarjeta de crédito
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Banamex
• Hasta 15% bonificación en compras a 12 o 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito
Código: BNMXHS
• 10% cupón en compras con una exhibición o a 6 y 9 meses sin intereses con tarjeta de crédito
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HSBC
• Hasta 20% BONIFICACIÓN en compras a partir de 6 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito
Código: HSBCHS
• 10% cupón en compras con una exhibición con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
Banorte
• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito, débito o Nómina
Código: BNRTHS
• +15% bonificación ó puntos triples en compras con tarjeta de crédito digital Banorte
Consulta términos y condiciones
Santander
• Hasta 15% cashback en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito
Código: SANTHS
• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
OXXO
• 10% cupón en compras pagando con efectivo
Código: OXXOHS
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BanCoppel
• 10% cupón en compras a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito
Código: BCOPHS
• + Hasta 15% bonificación en compras con tarjetas participantes
Consulta términos y condiciones
Scotiabank
• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito o débito
Código: SCBAHS
• + HASTA 20% cashback en compras online con tarjeta de crédito o débito
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Afirme
• 20% cupón en compras con tarjeta de crédito
Código: AFRMHS
• +15% bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
Openbank
• $500 bonificación en compras con tarjeta de crédito
• +10% cupón en compras con tarjeta de crédito o débito
Código: OPBAHS
Consulta términos y condiciones
American Express
• 10% cupón en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito
Código: AMEXHS
• + $2000 de cashback en compras con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
Nu
• Hasta $1500 en premios en compras con tarjeta de crédito
• + Hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
Falabella
• Hasta $300 de bonificación en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito
• ó 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito
Código: FALAHS
Consulta términos y condiciones
Inbursa
• 10% cupón en compras con tarjeta de crédito
Código: INBRHS
• ó hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
Invex
• 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito
Código: INVEHS
• ó hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
Mifel
• Hasta $6000 de bonificación en compras a 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito
• ó 10% cupón en compras a una exhibición con tarjeta de crédito
Código: MIFEHS
Consulta términos y condiciones
Klar
• Hasta 15% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito
• + hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
DiDi Card
• 10% bonificación en compras con tarjeta de crédito digital
• ó hasta 12 meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito
Consulta términos y condiciones
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