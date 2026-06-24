La espera para los fans de Star Fox está por terminar. A un día de su lanzamiento oficial en Nintendo Switch 2, Nintendo liberó la actualización 1.1.0, un parche de lanzamiento que incorpora nuevas funciones y corrige diversos errores detectados durante las pruebas previas.

Aunque se trata de una actualización relativamente pequeña, incluye algunas novedades que pueden mejorar la experiencia tanto para jugadores veteranos como para quienes visitarán el sistema Lylat por primera vez.

Nuevos modos y opciones para todos los jugadores

La actualización 1.1.0 añade 3 características principales al juego. La más destacada es el Modo Batalla, una modalidad enfocada en enfrentamientos competitivos que amplía las opciones más allá de la campaña principal.

También se incorporan los Avatar Settings, una función que permitirá personalizar aspectos relacionados con el perfil del jugador.

Por último, Nintendo agregó la dificultad Easy Campaign Mode, una alternativa diseñada para quienes buscan disfrutar la historia con un reto más accesible. Esta opción podría resultar atractiva para nuevos jugadores o para quienes quieran centrarse en la narrativa y la exploración del universo de Star Fox.

Aquí puedes ver el trailer de lanzamiento:

Corrigen errores en varios planetas del sistema Lylat

El parche también soluciona una larga lista de problemas detectados en los modos Campaña y Desafío.

Entre las correcciones más importantes destacan varios errores que podían impedir completar niveles completos. Algunos de ellos ocurrían en escenarios como Meteo, Solar y Aquas, donde ciertas acciones relacionadas con el uso del boost o ataques específicos provocaban comportamientos inesperados.

Asimismo, se corrigieron errores relacionados con el conteo de impactos, vidas extra y desafíos que podían registrarse de manera incorrecta.

Algunos retos también recibieron ajustes. Por ejemplo, un desafío en Solar mostraba una descripción equivocada y ahora presenta el texto correcto para evitar confusiones.

Un lanzamiento más pulido para el regreso de la saga

La cantidad de correcciones incluidas sugiere que Nintendo aprovechó los últimos días antes del estreno para pulir varios aspectos importantes de la aventura.

Aunque muchos de estos errores ocurrían únicamente en situaciones muy específicas, algunos podían afectar las estadísticas del jugador. Gracias a esta actualización, la experiencia debería ser mucho más estable desde el primer día.

Todo indica que Star Fox llegará a Nintendo Switch 2 en mejores condiciones, con más opciones de juego y una campaña lista para recibir tanto a veteranos como a nuevos pilotos.

¿Crees que este regreso de Star Fox marcará el inicio de una nueva etapa para la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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