Pese a las críticas de ciertos sectores, la industria de los videojuegos se mueve con rapidez hacia el uso de la IA para la realización de procesos importantes y no estamos lejos del desarrollo y lanzamiento del primer AAA de una gran compañía hecho, principalmente, con estas herramientas.

Tal es el caso de Epic Games. Un reporte de un reputado periodista reveló los cambios que atraviesa el desarrollo de un proyecto ambicioso que involucra propiedades intelectuales de Disney como Marvel y Star Wars.

El título se retrasó, pero esto tiene que ver con una modificación importante en su proceso creativo: Epic quiere que sea el primer proyecto de videojuegos que priorice el uso de inteligencia artificial.

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Epic Games retrasa un shooter con personajes de Marvel y Star Wars por culpa de la IA

Epic Games quiere ser la primera compañía importante de videojuegos en dar un paso muy grande, pero polémico, a favor de la IA.

De acuerdo con un reporte del reputado periodista de Bloomberg, Jason Schreier, la compañía dueña de Fortnite y el motor Unreal Engine, retrasó un proyecto muy ambicioso que realiza con propiedades intelectuales de Disney.

Se trata de un shooter con personajes de los universos de Marvel y Star Wars que está en desarrollo y cuya ventana interna de lanzamiento era marzo de 2027. Sin embargo, hubo cambios internos que impactarán el proceso de desarrollo para favorecer el uso de IA.

Epic Games se meterá de lleno en el desarrollo de videojuegos con IA

Según fuentes internas que optaron por el anonimato, el liderazgo de este proyecto fue enfático al señalar que “no quieren más código hecho por humanos” y en su lugar los creativos se apoyarán en herramientas de IA como Claude de Anthropic.

Asimismo, se informó a los creativos que incluso el apartado artístico de este videojuego se realizará “con flujos de trabajo completos de IA”.

Al respecto, Jake Jones, director de comunicación de Epic Games, respondió al reporte con el siguiente comunicado:

“Estamos adoptando el desarrollo acelerado por IA, liderados por desarrolladores de Epic, que son los visionarios y motores creativos de todo lo que hacemos”.

Finalmente, se exponen testimonios de desarrolladores respecto a la nueva dirección del proyecto. Los creativos cuestionan la manera en que lidiarán con los errores que genere Claude al hacer código, pues no es infalible en ello, mientras que otros aseguran que un juego hecho mayormente por IA no tendrá el mismo éxito que uno hecho en su mayoría por humanos.

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