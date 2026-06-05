Star Wars Racers fue una experiencia legendaria que a mediados de los 90 nos sorprendió al llevarnos al universo Star Wars para tener épicas carreras como las de Episodio 1: La Amenaza Fantasma. Por años los jugadores han pedido un nuevo juego similar y se les está por cumplir, ya que Star Wars: Galactic Racer por fin tiene fecha de lanzamiento.

En pleno Summer Game Fest 2026 se confirmó que Star Wars: Galactic Racer llegará el 6 de octubre de 2026. Será a partir de esa fecha cuando estará disponible para jugarse en PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Junto a este anuncio se compartió un nuevo trailer de Star Wars: Galactic Racer. En él tuvimos la oportunidad de ver varios de sus detalles, como lo que parece ser un amplio elenco de personajes y una narrativa llena de tensión.

¿Quieres verlo? Entonces no decimos más y te dejamos con el nuevo avance de Star Wars: Galactic Racer:

¿Qué es Star Wars Galactic Racer?

Star Wars Galactic Racer es un nuevo videojuego de carreras ambientado en el universo de Star Wars que combina velocidad, acción y personajes icónicos de la franquicia. En esta propuesta, los jugadores pueden competir en circuitos inspirados en distintos planetas de la galaxia mientras controlan vehículos únicos y utilizan habilidades especiales para obtener ventaja durante las carreras.

El juego apuesta por una experiencia accesible para todo tipo de jugadores, con modos para un jugador y multijugador, además de una amplia selección de pilotos pertenecientes a diferentes eras de Star Wars. Desde héroes de la República hasta personajes del Imperio y la Resistencia, cada corredor cuenta con características propias que influyen en la competencia.

Con escenarios llenos de referencias para los fans y un enfoque más arcade que de simulación, Star Wars Galactic Racer busca convertirse en una alternativa divertida para quienes disfrutan tanto de las carreras como del universo creado por George Lucas.

Star Wars: Galactic Racer llegará a consolas y PC en 2026

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