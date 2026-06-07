El Steam Controller se convirtió en uno de los periféricos más buscados por los revendedores en su lanzamiento, al punto de agotarse de inmediato. Además de tener el respaldo de Valve, el control cuenta con funciones útiles como trackpads, control de movimiento y tecnología TMR de última generación. Otra característica interesante son sus capacidades hápticas, lo que mejora la experiencia sensorial al momento de jugar.

Un detalle del Steam Controller, es que, gracias a sus propiedades hápticas, es capaz de emitir melodías MIDI sin la necesidad de una bocina. Esto se logra a través de las vibraciones generadas por el motor del control y es posible personalizarlo gracias a la herramienta de uso libre SteamHapticsSinger.

SteamHapticsSinger fue desarrollada por el usuario CrazyCritic89 y permite traducir archivos MIDI en patrones vibratorios que puede reproducir el control sin la necesidad de emitir audio. Este software mejorado se basa en una versión creada por los usuarios Pila y Roboron3042 para el Steam Controller lanzado en 2015. La nueva versión está optimizada para que funcione correctamente y aproveche las bondades de la nueva versión del dispositivo de Valve.

Para tener acceso a esta curiosa función, es necesario descargar el StreamHapticsSinger desde GitHub y seguir las instrucciones del programa. Considera que esta no es una función oficial del Steam Controller, por lo que recomendamos tener cuidado si decides probarlo.

Estas son algunas de las características del Steam Controller

¿Qué te parece este detalle? ¿Crees que otros controles oficiales deberían de tener funciones similares? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios.

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