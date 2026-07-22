La situación financiera de XBOX no se volvió un desastre de la noche a la mañana. Fue una serie de malas decisiones durante años y excesos que, en parte, se justificaron por la necesidad de dar un golpe en el mercado.

La marca de Microsoft vio que las exclusividades temporales le funcionaron a PlayStation y trató de hacer lo mismo con algunos títulos. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos ya que la base de usuarios no era la misma.

Más allá de eso, se encuentran las decisiones financieras que hoy generan polémica dadas las consecuencias que acarrearon. Recientemente, se reveló que la marca pagó una millonada por la exclusividad de un juego que, al final, salió también en PS5.

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XBOX pago una millonada por la exclusividad temporal de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Uno de los pocos golpes que XBOX dio en el mercado en materia de exclusividades fue el de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. El juego de supervivencia de GSC Game World tardó 6 años en desarrollo y se vio afectado por la invasión de Rusia a Ucrania.

El juego debutó en PC y en consola para XBOX Series X|S el 20 de noviembre de 2024, además fue lanzamientos día 1 en XBOX Game Pass. Sin embargo, 1 año después se estrenó en PS5.

Durante una entrevista en el canal de YouTube OLDBoi (vía Insider-Gaming), Sergiy Grygorovych, fundador de GSC Game World, reveló que XBOX pagó millones por la exclusividad.

El creativo y directivo aseguró que Microsoft pagó por la exclusividad temporal de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl una cantidad mayor de lo que costó su desarrollo:

“Nos llevamos más dinero de lo que costó Stalker 2. Se pagó solo antes del primer día”.

Aunque no reveló cifras, estimaciones señalan que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl costó $70 millones de dólares. Bajo ese supuesto, XBOX pagó más de eso por la exclusividad temporal.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl tuvo exclusividad en XBOX durante un año

Microsoft se dejó llevar por las reacciones a un trailer en YouTube

No se sabe lo que sucedió de forma interna en Microsoft Gaming durante los años de Phil Spencer y con su estrategia de compra de estudios y editores, pero algo que se percibía desde afuera eran sus operaciones casi impulsivas.

De acuerdo con Sergiy Grygorovych, GSC Game World sabía que había interés de XBOX y PlayStation por asegurar exclusividades temporales de ciertos títulos, pero no pensaron que ellos estuvieran en la lista.

El fundador de la compañía mencionó que cuando XBOX vio el número de visualizaciones de un trailer de S.T.A.L.K.E.R. 2 tardaron una semana en llegar con los documentos para firmarlos y llegar a un acuerdo con los desarrolladores.

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