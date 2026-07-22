El tema de debate en la comunidad de los videojuegos es la inminente eliminación del formato físico, algo que sucederá en los años por venir y que al menos en el caso de Sony y PlayStation ya tiene fecha: 2028.

Mientras los jugadores protestas y resisten ante la medida, la realidad del mercado muestra datos desalentadores, entre ellos la caída de ingresos que generan la venta de copias físicas.

Una de las firmas de análisis más prestigiosas compartió datos sobre el tema que sirven para entender el contexto y que evidencian la caída del formato que por décadas fue líder en el gaming.

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Mat Piscatella de Circana muestra la caída de ingresos generados por la venta de videojuegos físicos en Estados Unidos

El reconocido analista de Circana, Mat Piscatella, se unió al debate sobre el final del formato físico y aportó información desde su trinchera, la de los números y datos que dan cuenta de las ventas de videojuegos en EUA.

Por medio de una publicación en su cuenta de Bluesky, el especialista compartió una gráfica que muestra los ingresos por venta de copias físicas en su país desde 2007.

El punto más alto que alcanzó el sector fue en 2009, cuando las consolas que competían en el mercado eran el Wii, XBOX 360 y PlayStation 3. Para ese año, las 3 plataformas ya contaban con tiendas en línea y venta de juegos y contenido adicional en formato digital. Sin embargo, en ese entonces se trataba de una opción más pues la mayoría de las ventas eran en disco. Ese año, la venta de juegos físicos aportó $11,500 millones de dólares.

A partir de 2009, inició la caída de ingresos del formato físico en el gaming. En lo que va de 2026, el sector generó $1600 millones de dólares, lo cual representa una caída de 86% a lo largo de 17 años.

La caída en la venta de juegos físicos en Estados Unidos - Gráfico: Circana

Una tendencia hacia lo digital que no impacta por igual en cada mercado

Tras compartir el gráfico, Mat Piscatella señaló que parte importante del análisis es comprender que las mismas compañías de videojuegos cuentan con esta y más información sobre sus ventas de juegos físicos y digitales.

El analista mencionó que el mercado de copias físicas tiene mayor relevancia en unos mercados, pero en otros la tendencia es favorable para el formato digital y las empresas reaccionan ante esos patrones de consumo.

Un reporte de TweakTown compartió el top de preventas digitales de la PlayStation Store en 9 países y no solo destaca la preferencia que hay por ese formato dada su inmediatez, sino el precio que los jugadores están dispuestos a pagar pues entre los juegos más vendidos antes de su lanzamiento están ediciones premium o deluxe que cuestan más de $70 u $80 dólares.

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