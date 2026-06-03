La moderación de contenido y demás temas relacionados con la censura siempre serán delicados en la industria del videojuego. Habrá quienes estén a favor y en contra de la moderación, y uno de los que repudian la idea es el máximo líder de Valve.

Con motivo del reciente conflicto legal en el que Valve está enfrascado por supuestas prácticas monopólicas, Bloomberg publicó un reporte en el que expone información que recolectó a partir de personas allegadas a la compañía.

Hay una declaración que llama la atención en especial, puesto que se trata de un extrabajador de la compañía que recuerda como Gabe Newell se opuso a la moderación de contenido sexual en Steam.

Gabe Newell está a favor de los juegos sexuales y más contenido libre de censura en Steam

De acuerdo con la fuente, en alguna ocasión se llevó a cabo un debate para abordar si Steam debería permitir contenido prácticamente pornográfico. El abogado general la compañía, Karl Quackenbush, habría propuesto adoptar una postura más proactiva al respecto y tener más moderación de contenido, tras lo cual la reacción de Newell habría sido opuesta.

“¿Para qué ching*dos te pago si esa es tu opinión?“, comentó el magnate, según recuenta la fuente, que desafortunadamente no compartió más detalles de aquella ocasión. Quackenbush fue cuestionado al respecto, pero no hubo comentario alguno sobre este intercambio, el cual no sabemos cuando se llevó a cabo.

Hay que decir que Quackenbush no es cualquier persona en Valve, se trata de uno de los aliados más antiguos de Valve. De hecho es el abogado que participó en el caso que casi deja en la quiebra a la compañía y Newell a inicios de 2002 por el conflicto que tuvo con Vivendi a raíz de Half-Life 2. Quackenbush se uniría a Valve como abogado general de la compañía en 2011, lugar que ocupa desde entonces.

Por lo visto, la visión de Newell se impondría, si vemos como Valve sigue siendo algo laxa en comparación con otras plataformas de distribución.

Bongo Waifu es una de las aplicaciones NSFW de reciente lanzamiento más exitosas de Steam (imagen: Ramen Cat Studio, Hide Games)

Steam no se libra de la censura

A juzgar por esta anécdota, Newell está a favor de la publicación de toda clase de juegos en Steam y, a juzgar por su expresión, no está interesado en alguna clase de control. Sin embargo, en la realidad es difícil llevar a cabo esta visión y el multimillonario magnate parece no tener el mismo poder cuando se trata de entidades financieras.

Recordemos que en recientes meses han salido a la luz polémicos casos en los que la compañía ha censurado juegos como Horses por infringir las normas de la plataforma (al igual que en Epic Games Store) e incluso generó mucha controversia un movimiento que provocó que procesadores de pago básicamente dictaran qué juegos podrían venderse, pues si Steam y otras plataformas no eliminaban el acceso a juegos controversiales, sexuales u obscenos dejarían de aceptarse pagos con estos medios.

¿Qué te parece la postura de Valve? Cuéntanos en los comentarios.

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