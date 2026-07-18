Comprar videojuegos y demás contenido en la PlayStation Store con dólares estadounidenses será cosa del pasado en México y otros países de Latinoamérica muy pronto. Sony confirmó que por fin ofrecerá precios regionales en su tienda de juegos digitales, por lo que empezará a cobrar en pesos mexicanos y otras monedas de nuestra región.

Este cambio, tan esperado y necesario, aún genera dudas entre los fanáticos de la marca. Sobre todo por la tasa de conversión que propuso Sony, que generó una oleada de críticas por ser un tanto injusta. La llegada de los precios regionales en agosto dejó en el aire una pregunta muy importante: ¿cuánto costarán los AAA, como GTA VI y Marvel’s Wolverine, con la regionalización de los precios en la PlayStation Store?

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¿Cuánto costarán los juegos AAA para PS5 con los precios regionales de la PS Store en México?

Es importante recordar que la tienda de PlayStation regionalizará sus precios en México, Nicaragua y Honduras el próximo 20 de agosto. A partir de ese día, los usuarios de PS5 y PS4 podrán comprar contenido en su moneda local, así que podrán olvidarse de hacer conversiones a dólares estadounidenses.

La noticia emocionó a los jugadores, pero la decepción llegó pronto debido a la tasa de conversión que compartió Sony. En México, la compañía cobrará $20.50 MXN por cada $1 USD, a pesar de que el dólar está actualmente a $17.54 MXN. Algunos fanáticos especulan que esto se debe a que la tasa ya incluye lo correspondiente al IVA; sin embargo, sólo podremos confirmarlo cuando se haga el cambio de manera oficial en la tienda.

Mientras tanto, ya podemos adelantar que los juegos no necesariamente serán más baratos con la conversión, tal como sucede en Steam, la tienda de XBOX y, recientemente, en la eShop de Nintendo.

Un juego como GTA VI, cuya edición normal se vende por $79.99 USD, costará $1639 MXN, de acuerdo a la proporción que reveló Sony. En caso de que la compañía respetará el valor actual del dólar estadounidense ($17.54 MXN), entonces el juego costaría $1403 MXN, pero los jugadores consideran que es poco probable que ocurra.

Si seguimos la tabla de conversión oficial, la Ultimate Edition de GTA VI, de $99.99 USD, valdrá $2049 MXN. En el caso de los juegos AAA de $69.99 USD, como Marvel’s Wolverine y futuros lanzamientos de PlayStation, los jugadores de México tendrán que desembolsar $1434 MXN.

La PlayStation Store regionalizará sus precios en México y más países de Latinoamérica en agosto

Ahora bien, dichos precios podrían no ser los finales, pues por ahora no está claro si PlayStation absorberá el IVA. De lo contrario, hay que agregar la correspondiente tarifa de 16%, lo que haría que los juegos sean aún más costosos. En caso de que esto suceda, un juego de $1639 MXN acabaría costando cerca de $1901.24 MXN.

Toda esta información resulta de especial importancia luego de que PlayStation anunciara el fin del formato físico. La compañía parará la producción de discos para juegos en enero de 2028, así que la PlayStation Store se convertirá en la principal alternativa para adquirir videojuegos en sus consolas.

La PlayStation Store suspenderá sus servicios temporalmente

Sony hará tareas de mantenimiento previas a la llegada de los precios regionales a México, Nicaragua y Honduras. Por ello, la PlayStation Store estará temporalmente fuera de servicio y no será posible comprar nuevo contenido o añadir nuevo crédito al monedero directamente desde la tienda del 18 al 20 de agosto.

Una vez que el servicio se restablezca, los usuarios de dichos países verán todos los precios de la tienda en su moneda local, de acuerdo a la tasa de conversión correspondiente. Durante este mismo periodo, Sony desactivará las tiendas de PS3 y PS Vita en dichas regiones.

Actualmente, los jugadores están inconformes con las tasas de conversión, así que han exigido a organismos como PROFECO que intervengan una vez más y presionen a PlayStation para ofrecer precios justos en Latinoamérica.

Los precios regionales de PlayStation llegarán a México en medio de una polémica por la tasa de conversión

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