Miles de jugadores quieren evitar la desaparición del formato físico, pero es un hecho que los juegos digitales llegaron para dominar el mercado. Muestra de ello es que recientes lanzamientos para PS5, que se distribuyeron sólo en formato digital, vendieron millones de copias en pocos días. Esto en medio de fuertes protestas que buscan evitar el fin de los videojuegos en discos.

Durante las últimas semanas, PlayStation ha estado en boca de todos por su polémica decisión de acabar con los juegos físicos a partir de enero de 2028. Jugadores, desarrolladores, minoristas y autoridades se han pronunciado en contra de la medida, pues atenta contra los derechos de propiedad de los jugadores e implica un cambio radical para toda la industria.

A pesar de ello, las ventas de juegos digitales siguen en aumento y evidencian que el final del formato físico es inminente. Claro ejemplo de ello es el enorme éxito que tuvieron Call of Duty: Black Ops 1 y Black Ops 2 en la PlayStation Store.

Video relacionado: La traición de PlayStation: ¿todavía existe alguna esperanza?

Ports de Call of Duty: Black Ops venden millones de copias digitales en PS5, a pesar del intento de boicot

Call of Duty: Black Ops 1 y Black Ops 2 regresaron por sorpresa el pasado 9 de julio y, al instante, se convirtieron en un rotundo éxito en PS5 y PS4. Los shooters de Activision se estrenaron en formato digital, justo en medio de las protestas por la futura desaparición de los juegos físicos, pero ni eso impidió que vendieran millones de copias en tiempo récord.

Los ports fueron tan populares que incluso superaron a Call of Duty: Black Ops 7 e hicieron que los jugadores se olvidaran momentáneamente del boicot contra PlayStation y Sony. A pesar de los problemas técnicos de los juegos y la presencia de tramposos, Call of Duty: Black Ops 1 y 2 escalaron el top de los más vendido en la PlayStation Store.

Gracias a una nueva función de PS5, podemos saber cuántos jugadores han disfrutado los ports durante la última semana, lo que nos da una idea de cuántas copias vendieron los FPS, al menos en el ecosistema de PlayStation.

Las cifras no mienten y demuestran que a muchos jugadores les importó poco el boicot contra la compañía. Call of Duty: Black Ops 2 registró 5.25 millones de jugadores semanales, mientras que Black Ops 1 tuvo 1.96 millones de jugadores durante los últimos 7 días. Lo sorprendente es que dichas cifras sólo registran a los usuarios de Estados Unidos.

Por ahora, no se ha confirmado el número total de copias vendidas de ambos títulos, pero queda claro que supera con creces lo que muchos imaginan. Ambos juegos se posicionaron rápidamente en el top 10 de títulos más vendidos en varias regiones y, además, también tuvieron una excelente recepción en XBOX.

Ports de Call of Duty: Black Ops registran millones de jugadores y copias vendidas en formato digital

Las protestas contra la desaparición del formato físico continúan

PlayStation tomó una decisión que parece irreversible, pero los jugadores no han quitado el dedo del renglón con la esperanza de que la compañía dé marcha atrás a sus planes. El éxito de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 es un claro contragolpe a las protestas de la comunidad, pues demuestra que el formato digital domina y que muchos jugadores no están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo para presionar a Sony.

A pesar de los anterior, más de 300,000 mil jugadores han alzado la voz y firmado una petición para impedir el fin de los juegos en discos. Por otro lado, autoridades de México y España han alzado la voz para contribuir a la causa y defender a los consumidores.

Al mismo tiempo, diversas cadenas de tiendas han protestado, pues la desaparición del formato físico representa un gran riesgo para su negocio. En días recientes, la comunidad se ha dedicado a llenar con críticas cada mensaje o video que PlayStation publica en sus redes sociales. Ante esto, la compañía se vio obligada a desactivar los comentarios.

La lluvia de críticas hacia PlayStation continúan por la desaparición del formato físico en sus consolas

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: El futuro oscuro de Call of Duty