Si estabas buscando un buen pretexto para quedarte jugando todo el fin de semana, Steam acaba de darte uno. La plataforma de Valve puso gratis por tiempo limitado uno de los juegos más importantes de Hideo Kojima, además de otras experiencias que podrás probar sin costo durante varios días.

La estrella de esta promoción es nada menos que Metal Gear Solid – Master Collection Version, la edición que permite disfrutar el clásico de PlayStation en hardware moderno justo antes del lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Ya puedes jugar gratis Metal Gear Solid en Steam

Como parte de las promociones del fin de semana, Metal Gear Solid – Master Collection Version estará disponible gratis del 24 al 27 de julio. Durante ese periodo podrás descargarlo y jugarlo sin pagar un solo peso.

Esta versión no solo incluye el legendario Metal Gear Solid, sino también los clásicos Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake, además de las misiones especiales y el contenido VR Missions.

El paquete también incorpora varios extras digitales, como libros con el guion de los juegos, información sobre los personajes, mapas, comentarios del desarrollo y otros materiales que profundizan en la historia de la franquicia creada por Hideo Kojima. Si nunca jugaste esta entrega, es una excelente oportunidad. La campaña principal dura alrededor de 11 horas, por lo que es perfectamente posible terminarla durante el fin de semana.

Cabe mencionar que esta promoción incluye 50% de descuento en Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Así pues, si disfrutas el juego puedes llevártelo a tu colección digital de Steam con un descuento muy atractivo.

Hay más juegos gratis para probar en Steam

Metal Gear Solid no es el único título disponible. Steam también abrió pruebas gratuitas para otros juegos de distintos géneros:

Icarus

Killing Floor 3

Firefighting Simulator: Ignite

Unrailed 2: Back on Track

Además, hay contenido que podrás reclamar para siempre. Los usuarios pueden agregar sin costo Yet Another Zombie Defense HD a su biblioteca, así como el DLC Lost Explorers’ Swords Pack para The Mound: Omen of Cthulhu.

Un buen momento para regresar a la saga de Hideo Kojima

Esta promoción llega apenas unas semanas antes del lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, previsto para el 27 de agosto.

La segunda colección incluirá Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker y Metal Gear: Ghost Babel, por lo que Konami parece querer que los jugadores revivan las primeras aventuras de Solid Snake antes de continuar con el resto de la saga.

Si tenías pendiente conocer uno de los juegos que definieron el género del sigilo, o simplemente quieres revivir un clásico, esta es una de las mejores oportunidades para hacerlo sin gastar dinero.

Por si te bajaste directo a leer el final de la nota: la prueba gratuita de Metal Gear Solid – Master Collection Version estará disponible únicamente del 24 al 27 de julio, así que tendrás pocos días para aprovecharla.

¿Qué te pareció esta promoción? ¿Vas a pasar el fin de semana jugando Metal Gear Solid? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Metal Gear Solid.