Una de las adquisiciones más grandes, pero también de las más polémicas, será la de Warner Bros. por parte de Paramount Skydance, valuada en $111 mil millones de dólares.

Tras una disputa con Netflix, la compañía anunció el acuerdo de compra, aunque con pleno conocimiento de que no sería fácil cerrarlo.

Hoy, la empresa de entretenimiento anunció que suspenderá el cierre de la fusión luego de que 12 fiscales estatales se opusieran a la compra e hicieran públicas sus intenciones de llevar la operación a juicio.

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Paramount no cerrará la compra de Warner Bros. tras oposición de 12 fiscales de EUA

Paramount Skydance anunció que pospondrá el cierre de la compra de Warner Bros. para tratar asuntos relacionados con la oposición al acuerdo por parte de 12 fiscales estatales de EUA (vía Variety).

La coalición, liderada por Rob Bonta, fiscal de California, está en desacuerdo con la compra de Warner Bros. por parte de Paramount toda vez que considera que este tipo de fusiones concentran el poder en unas cuantas corporaciones y eso va en contra de los intereses de los ciudadanos norteamericanos.

Asimismo, los fiscales señalaron que buscan llevar la operación de compra a juicio pues la consideran ilegal.

Ante la presión de las autoridades y el proceso legal, Paramount accedió a firmar un recurso legal en que se compromete a no cerrar la compra de Warner Bros. hasta 5 días después de que se celebre el juicio (sin fecha hasta ahora) o antes del 1 de junio de 2027.

El acuerdo provisional que promovieron los fiscales para suspender la fusión dura 28 días, pero la expectativa es que la compra no se cierre en los próximos meses e, incluso, en la primera mitad de 2027.

Fiscales celebran el tiempo y los recursos ganados para evitar la compra de Warner Bros.

Tras confirmarse la respuesta de Paramount, la coalición de fiscales celebró los resultados que obtuvieron este día y aseguran que continuarán con sus esfuerzos para impedir la adquisición.

Al respecto, el fiscal de California declaró:

"Nuestro argumento contra esta fusión ilegal es sencillo: cuando muy pocas corporaciones tienen demasiado poder en mercados centrales para la vida estadounidense, las cosas se encarecen más y empeoran. El acuerdo de hoy es una gran noticia para el público, los cines y las muchas personas que escriben, construyen y crean el arte, las noticias y el entretenimiento que tantos de nosotros disfrutamos. Seguiremos defendiendo nuestro caso en los tribunales y celebraremos otra gran victoria en nuestro esfuerzo por garantizar que esta fusión ilegal nunca vea la luz del día“.

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