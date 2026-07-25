¿Qué tal va la actualidad de PlayStation? 2 polos en cada una de sus publicaciones. Por un lado, anuncios sobre sus proyectos actuales, y por el otro los fans enardecidos por el final del formato físico.

Esta vez, tocó el turno de God of War Laufey, el nuevo juego de Santa Monica Studio, de pagar los platos rotos. Se anunció su fecha de lanzamiento, pero los seguidores de PlayStation siguieron con las protestas de su movimiento “No Disc. No Buy”.

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¿Cuándo debuta God of War Laufey en PS5?

Durante la presentación de Santa Monica Studios en San Diego Comic Con se reveló la fecha de lanzamiento de God of War Laufey, la nueva entrega de la legendaria saga de PlayStation que esta vez tendrá como protagonista a Faye.

De acuerdo con el anuncio, God of War Laufey llegará a PS5 el 16 de febrero de 2027 y los jugadores ya pueden añadir el título a la wishlist.

Por un lado, se trata de una buena noticia toda vez que God of War Laufey saldrá dentro del periodo de tiempo que Sony dio para que los juegos tengan una edición física. Hace unos días, los desarrolladores confirmaron que el título saldrá en disco.

Enter the afterlife of the gods when God of War Laufey launches on PS5 February 16, 2027



Available to wishlist now: https://t.co/u4SqzrTjHp pic.twitter.com/sMFQgEZnWl — PlayStation (@PlayStation) July 25, 2026

El anuncio fue opacado por las protestas contra PlayStation

La otra cara de la moneda se mostró momentos después de que se subiera la publicación a redes sociales. Usuarios molestos con Sony protestaron de inmediato.

La publicación de God of War Laufey recibió respuesta con todo tipo de imágenes y texto contra la decisión de Sony de acabar para siempre con el formato físico en sus consolas.

Las protestas forman parte del movimiento en redes sociales llamado “No Disc. No Buy”, el cual invita a los jugadores a boicotear los anuncios de PlayStation y sus lanzamientos al abstenerse de comprar sus videojuegos hasta que revierta su decisión respecto a los juegos en disco.

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